Brasileiro acusado de matar criança no Brasil é preso em Plymouth (MA)

Um brasileiro acusado de matar uma criança menor de 14 anos em Mogi das Cruzes (SP) foi preso por agentes do Enforcement and Removal Operations (ERO), que faz parte da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), na região de Boston (MA).



Antonio dos Santos, de 52 anos, era procurado pela Justiça brasileira e foi detido perto da sua casa em Plymouth, Massachusetts, na quarta-feira (18). A agência divulgou uma foto sem mostrar o rosto do brasileiro.

Segundo informações do ICE, o acusado entrou ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira do Arizona em maio de 2021. Ele passou por agentes do Border Patrol e foi liberado sob a condição de comparecer à Corte Imigratória, mas nunca apareceu.

Em junho de 2021, a Justiça de Mogi das Cruzes emitiu um mandado de busca no nome de Antonio dos Santos por causa da morte de uma criança de menos de 14 anos.

Em agosto de 2022, Santos não cumpriu a ordem de comparecer à Imigração e entrou na lista de fugitivos dos EUA. “Nosso serviço de inteligência está focado em proteger nossas comunidades de criminosos perigosos. Entrar nos Estados Unidos sem autorização é crime federal e aqueles que fazem isso estão sujeitos ao rigor da lei”, disse o ICE em comunicado.



Ele permanece sob custódia do ERO Boston enquanto aguarda o processo de deportação para o Brasil.



“A ERO Boston fica sempre satisfeita quando conseguimos prender um suspeito de crime como esse indivíduo”, disse o diretor do escritório de campo da ERO Boston, Todd Lyons. “A ERO Boston não permitirá que os criminosos do mundo utilizem o sistema de imigração americano para fugir de acusações criminais."

No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.