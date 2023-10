Deputados do Texas aprovam projeto de $1.5 bilhão para reforçar fronteira

Um comitê estadual da Câmara do Texas aprovou na segunda-feira, 23, uma proposta de US$ 1,5 bilhão que permite ao governador Greg Abbott continuar seus esforços para construir barreiras ao longo de diferentes partes da fronteira de 1.900 milhas entre o Texas e o México.



O Comitê de Dotações da Câmara estadual votou 14-9 a favor do projeto de lei 6 da Câmara. O deputado estadual Jacey Jetton, R-Richmond, patrocinador do projeto de lei, disse que há uma extrema necessidade de o Texas construir mais barreiras (muro, portões e cercas de arame farpado) fronteiriças devido ao número historicamente alto de migrantes cruzando ilegalmente.



O dinheiro somaria pelo menos US$ 1,5 bilhão em contratos que o estado emitiu desde setembro de 2021 para construir cerca de 64 quilômetros de barreira fronteiriça. Em agosto, o Texas havia erguido 16 quilômetros de barreiras de arame farpado em diferentes partes da fronteira entre o Texas e o México, inclusive nos condados de Starr, Cameron, Val Verde e Webb.

Pelo projeto de lei, o estado destinaria a verba para continuar a pagar cinco empreiteiros para erguer mais 80 quilômetros de barreiras fronteiriças e para manter os atualmente 64 quilômetros já instalados de barreira, de acordo com depoimentos prestados por funcionários do gabinete do governador.







O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, entrou com processo contra a administração Biden na terça-feira, 24, alegando que a Patrulha da Fronteira destruiu ilegalmente propriedades do Estado quando os seus agentes cortaram arame farpado nas margens do Rio Grande para “ajudar” os migrantes a “cruzar ilegalmente” a fronteira.



Nos últimos três anos, o Departamento Militar do Texas gastou 11 milhões de dólares para colocar 70 mil rolos de arame farpado em diferentes partes da fronteira entre o Texas e o México, sobretudo em Eagle Pass, onde migrantes ficaram gravemente feridos ao tentarem passar pelo arame.







Os agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA tiveram um número historicamente elevado de encontros com migrantes na fronteira sul nos últimos anos: 1,7 milhões no ano fiscal de 2021, um recorde batido no ano seguinte, quando os agentes registaram 2,2 milhões de encontros. No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro, o número caiu ligeiramente para 2 milhões de encontros.



Se o projeto for aprovado, o estado poderá ter cerca de 160 quilômetros de barreiras fronteiriças até setembro de 2026 – além das barreiras construídas pelo governo federal. No entanto, o estado ainda precisaria de garantir servidões para aceder a terras de propriedade privada para erguer as barreiras.



Fonte: Texas Tribune.

Texas sues Biden administration to stop Border Patrol from cutting state razor wire installed by the Texas National Guard along the border.



It's illegal to destroy state property.

https://t.co/7PsNOr24mU via @houstonchron — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 25, 2023