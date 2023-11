EUA emitem quase 280 mil 'NTAs' em 10 meses

A emissão de Aviso de Comparecimento (Notices to Appear - NTAs) a imigrantes nos portos de entrada nos Estados Unidos chegou a quase 280 mil em dez meses. Ao contrário da Patrulha de Fronteira, que é responsável pela fiscalização da imigração entre os portos de entrada, o Escritório de Operações de Campo é uma agência separada responsável pelo processamento de pessoas nos portos de entrada.

De acordo com dados obtidos e analisados pela Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) da Syracuse University, o OFO emitiu 280.000 Avisos de Comparecimento (Notices to Appear - NTAs) nos primeiros 10 meses do ano fiscal de 2023 (outubro de 2022 a julho de 2023), um aumento significativo de 95.000 no ano anterior e de cerca de 48.000 cinco anos atrás no ano fiscal de 2018.