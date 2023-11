Caravana de 7.000 migrantes atravessa o México em direção à fronteira com os EUA

Um grupo de milhares de migrantes que partiram a pé do sul do México para a fronteira com os Estados Unidos está crescendo constantemente e conta com cerca de 7.000 pessoas nesta sexta-feira, 3.



Eles esperam poder pedir asilo nos EUA fugindo da pobreza e violência.



A maioria deles vem da América Central e do Sul, de países como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras e Venezuela. No entanto, funcionários do estado de Chiapas, no sul do México, relataram que cerca de 3.500 pessoas partiram a pé da cidade de Tapachula, próxima à fronteira com a Guatemala.



Aqueles que se juntaram à caravana de migrantes, que deixou a cidade de Tapachula na segunda-feira, dizem estar determinados a chegar aos EUA.

“Na Venezuela as coisas estão muito difíceis, não podemos viver com o dinheiro que ganhamos, não nos chega e por isso vamos para os Estados Unidos”, disse um pai venezuelano que iniciava a longa caminhada com o seu filho. esposa e duas filhas à agência de notícias Reuters.

Um dos organizadores da caravana, Irineo Mújica, da ONG Povo sem Fronteiras, disse que os migrantes partiram juntos depois de terem sido deixados "presos" pelas autoridades mexicanas no cada vez mais perigoso estado de Chiapas.

“O crime organizado já está tomando conta de Chiapas, a violência está em toda parte. Estamos tentando salvar vidas com esse tipo de ação”, disse ele sobre a caravana.



Esta é a maior marcha desde que uma caravana de migrantes com destino aos EUA partiu com 6.000 pessoas da fronteira sul, em Junho de 2022.

Desde que Biden assumiu o cargo em 2021, a fronteira entre os EUA e o México registou um aumento na passagem de migrantes. Em Setembro, a Patrulha da Fronteira deteve mais de 200.000 migrantes que atravessavam ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México, de acordo com a Segurança Interna, tornando-se o número mais elevado deste ano.



Biden, que foi criticado pela forma como lidou com as passagens da fronteira EUA-México, deverá sediar uma cúpula sobre migração com líderes sul-americanos nesta sexta-feira para discutir como conter o problema.

Migrantes marchan por las calles de Tapachula, México

Este jueves, varios centenares de migrantes marcharon por las calles de Tapachula para pedir al Instituto Nacional de Migración (INM) que les otorgue la Forma Migratoria Múltiple...#Tapachula #CubanosenTapachula #Migrantes pic.twitter.com/mZcASl2Vr3 — Martí Noticias (@martinoticias) October 27, 2023