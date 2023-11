Motorista de ônibus escolar é preso ao tentar contrabandear imigrantes para os EUA

Agentes da Patrulha de Fronteira em Naco, Arizona, prenderam um motorista de ônibus escolar suspeito de contrabandear imigrantes em um dos ônibus escolares.



Os agentes prenderam o motorista Victor Ernesto Guerrero, cidadão americano, em 31 de outubro, depois que agentes que operam as câmeras de vigilância da fronteira observaram os quatro imigrantes não autorizados saindo de um bueiro e entrando no ônibus.



Uma queixa criminal foi apresentada contra o motorista no Tribunal Distrital dos EUA em Tucson, após sua prisão, informou o jornal local MyHeraldReview.



Guerrero, que completa 27 anos este mês, foi imediatamente preso sob suspeita de transporte de estrangeiros ilegais com fins lucrativos. Ele alegou que receberia US$ 200 por pessoa e o fez por medo, porque acreditava que estava sendo monitorado por contrabandistas no México.



Ele começou a trabalhar como motorista do Distrito Escolar Unificado de Bisbee em 2022 e foi demitido no mesmo dia da prisão.



Alertando para esse tipo de crime, o chefe do setor de Tucson, John Modlin, mostrou fotos do ônibus escolar com uma mochila camuflada no banco e o motorista do ônibus com o rosto desfocado.



Duas das quatro pessoas encontradas escondidas no ônibus estão sendo mantidas como testemunhas materiais sob custódia pelo US Marshal Service. A Procuradoria dos EUA tem 30 dias para providenciar os depoimentos em vídeo das testemunhas, ambas identificadas como cidadãos mexicanos, após o qual poderão ser deportadas.