Miami-Dade (FL) lidera casos pendentes de deportação nos EUA

O condado de Miami-Dade, no sul da Flórida, tem o maior número de residentes com casos pendentes de deportação em Tribunal de Imigração nos Estados Unidos. O dados são do Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC Immigration) da Syracuse University relativos ao último ano fiscal (até o final de setembro de 2023).



Na Flórida, no geral, os casos pendentes são relacionados à entrada ilegal (sem inspeção em algum posto de fronteira) e representam 413 mil, ou 47%. Outras acusações de imigração somam 399 mil casos, ou 45%. Há também porcentagens menores de casos que envolvem terrorismo, agressão, etc.



De acordo com o TRAC Immigration, possuem mais casos de deportação pendentes os condados:



Condado de Miami-Dade, Flórida 120.271

Condado de Los Angeles, CA 88.541

Condado de Queens, Nova York 79.983

Condado de Harris, Texas 77.372

Condado de Kings, Nova York 65.618







- Até agora, neste ano fiscal (até Setembro de 2023), os juízes de imigração emitiram ordens de remoção e saída voluntária em 39,1% dos casos concluídos, totalizando 244.251 ordens de deportação.



- Entre os processos do Tribunal de Imigração concluídos em setembro de 2023, os imigrantes na Carolina do Sul tiveram a maior proporção ordenada a remoção. Os residentes do Havaí tiveram a menor proporção ordenada para remoção.



- Até setembro de 2023, os imigrantes de Honduras estão no topo da lista de nacionalidades com maior número ordenados de deportação. Eles são seguidos por cidadãos da Guatemala, México, Nicarágua e El Salvador.



- Apenas 17,3% dos imigrantes, incluindo crianças não acompanhadas, tinham um advogado para os ajudar nos processos do Tribunal de Imigração quando uma ordem de remoção foi emitida em Setembro de 2023.



- Os juízes de imigração realizaram 26.252 audiências de fiança até agora no ano fiscal de 2023 (até setembro de 2023). Destes, 8.307 receberam fiança.



- Os tribunais de imigração registraram terem recebido 1.488.110 novos casos até agora no exercício financeiro de 2023, em Setembro de 2023. 669.011 casos foram concluídos pelo tribunal durante este período.



- No final de setembro de 2023, estavam pendentes no Tribunal de Imigração 2.794.629 processos ativos.



Para ver mais dados, acesse o TRAC.com.





A maior parte dos casos pendentes de brasileiros à espera de deportação está em tribunais de Massachusetts, Nova Jersey e Flórida - estados onde há maior concentração de brasileiros, segundo levantamento do G1. 1.557 brasileiros foram deportados para o país entre janeiro e outubro deste ano, segundo a Polícia Federal.