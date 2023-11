Muro móvel na fronteira é criticado por falhar em segurança e afetar meio ambiente

O plano da administração Biden de construir novas barreiras ao longo da fronteira entre os EUA e o México, no sul do Texas, exige um design “móvel” que frustra tanto os ambientalistas como os defensores de uma fiscalização mais forte das fronteiras.



Os planos para os quase 32 quilômetros da nova barreira no condado de Starr foram tornados públicos em setembro, quando o governo federal solicitou a opinião do público. No mês seguinte, o governo renunciou a 26 leis federais que protegiam o meio ambiente e certas espécies para acelerar o processo de construção.



“A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos não pediu este muro de fronteira rebaixado”, disse Rodney Scott, ex-chefe da Patrulha de Fronteira dos EUA.



A construção está avançando apesar da promessa de campanha do presidente Joe Biden de não construir mais muro e em meio a um aumento no número de migrantes que chegam à fronteira sul do país vindos de toda a América Latina e de outras partes do mundo em busca de asilo. As travessias ilegais ultrapassaram os 2 milhões pelo segundo ano consecutivo no ano orçamental do governo que terminou em 30 de setembro.

Pessoas como Scott, que querem mais segurança nas fronteiras, acreditam que as barreiras não serão fortes o suficiente para impedir as pessoas de cruzarem ilegalmente. Enquanto isso, os ambientalistas dizem que o projeto representa, na verdade, um risco maior para o habitat animal do que o muro fronteiriço do ex-presidente Donald Trump.

Biden defendeu a decisão do governo dizendo que teve que usar o financiamento da era Trump para isso. A lei exige que o financiamento para as novas barreiras seja utilizado conforme aprovado e que a construção seja concluída em 2023.

A maioria das barreiras na fronteira foram erguidas nos últimos 20 anos sob Trump e o ex-presidente George W. Bush. Essas seções do muro de fronteira incluem cercas no estilo da Normandia que se assemelham a grandes X e cercas em estilo poste de amarração feitas de postes de aço verticais.

A barreira de Biden será muito mais curta do que os painéis de amarração de aço preenchidos com concreto, de 5,5 a 9 metros de altura, do muro de Trump. Também pode ser temporário.



No último ano, a região do Vale do Rio Grande foi a quarta área mais movimentada em termos de número de pessoas que entraram ilegalmente nos EUA, embora tenha sido a mais movimentada nos anos anteriores.

Com o projeto planejado para o condado de Starr, os agentes de fronteira federais poderão contornar a cerca, disse o deputado democrata dos EUA Henry Cuellar, que representa o condado de Starr. “Portanto, é uma daquelas coisas em que, se quiserem direcionar o tráfego, podem movê-lo.”



No mês passado, o Centro para a Diversidade Biológica, juntamente com cerca de 100 outras organizações, enviou ao governo dos EUA uma carta pedindo a reconsideração das leis de proteção ambiental. Até o momento, eles não receberam resposta.



