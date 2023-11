Chegadas ilegais de imigrantes pela costa da Flórida diminuíram

O número de imigrantes que tentaram chegar ao sul da Flórida no último ano fiscal, muitas vezes em embarcações caseiras e sem condições de navegar, diminuiu ao longo do ano, segundo a Patrulha de Fronteira.



O número de interdições no mar e de desembarques de imigrantes diminuiu significativamente em comparação com os primeiros meses do ano, disse o agente-chefe assistente da patrulha Adam Hoffner, do Setor de Patrulha de Fronteira dos EUA em Miami.



“Estamos vendo uma redução de aproximadamente 95%”, disse Hoffner ao Local 10, sem fornecer ainda um número total do último ano fiscal.



Em janeiro, as autoridades dos EUA no sul da Flórida reportaram um aumento de 400%, no período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, de imigrantes encontrados tentando entrar.



No nível estadual, um número crescente de policiais continua a ser destacado para Florida Keys depois que o governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em janeiro. A ordem executiva para reforçar recursos foi renovada no final de outubro.



Na madrugada desta terça-feira, 14, um barco com 15 imigrantes virou perto da costa em Sunny Isles Beach. De acordo com os socorristas, por volta das 3 da manhã, logo atrás do prédio do condomínio Turnberry Ocean Colony, na Collins Avenue, o resgate foi feito. Três foram hospitalizados. Eles são monitorados pela Patrulha de Fronteira e colocados para deportação.



Vias de imigração legal



Em entrevista exclusiva ao Local 10, Kristie Canegallo, vice-secretária interina do Departamento de Segurança Interna dos EUA, disse acreditar que as políticas atualizadas estão fazendo a diferença.

“Acho que é realmente um reflexo da abordagem abrangente que implementamos”, disse Canegallo. “Para expandir os caminhos legais para indivíduos que desejam vir para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aumentar as consequências.”

Os voos de deportação foram retomados para Cuba e Venezuela, e a administração expandiu os programas de liberdade condicional para cubanos, haitianos, venezuelanos e nicaraguenses. Os números fornecidos ao Local 10 mostram que mais de 250.000 pessoas usaram o aplicativo online CBP ONE para iniciar o processo online.



“Ao expandir os caminhos legais a um nível que não acontecia antes, estamos dizendo às pessoas que existe uma maneira de chegar aos Estados Unidos, o que não significa que você deva colocar suas vidas nas mãos de um contrabandista. ”, disse Canegallo, que elogiou as parcerias federais no sul da Flórida e o trabalho da Força-Tarefa de Segurança Interna Sudeste, que inclui a Guarda Costeira dos EUA.