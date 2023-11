Censo levanta cenários de imigração possíveis para os Estados Unidos em 2100

Até o final do século, a população dos EUA estará em declínio sem uma imigração substancial, os adultos mais velhos superarão o número de crianças e os residentes brancos e não hispânicos representarão menos de 50% da população, de acordo com projeções divulgadas no dia 9 de novembro pelo Departamento do Censo dos EUA.

As projeções populacionais oferecem um vislumbre de como poderá ser a nação na virada do próximo século. Mudanças populacionais devido a nascimentos e mortes, que são mais previsíveis, e à imigração, que é mais incerta. Por causa disso, o Census Bureau oferece três projeções diferentes até 2100 com base na imigração alta, média e baixa.

No cenário de baixa imigração, a população dos EUA diminuirá para 319 milhões de pessoas em 2100, face à população atual de 333 milhões de residentes. Cresce para 365 milhões de pessoas no final do século no cenário de imigração média e para 435 milhões de residentes com imigração elevada. Em cada cenário de imigração, o país está no caminho certo para se tornar mais velho e mais diversificado.

Usando o cenário de imigração média:

2050

Em 2050, a percentagem da população dos EUA que é branca e não hispânica será inferior a 50% pela primeira vez. Atualmente, 58,9% dos residentes dos EUA são brancos e não hispânicos. Em 2050, os residentes hispânicos representarão um quarto da população dos EUA, acima dos 19,1% atuais.

2080

Nesse cenário de imigração médio, a população dos EUA atinge o pico de mais de 369 milhões de residentes em 2081. Depois disso, o Census Bureau prevê um ligeiro declínio populacional, com as mortes a ultrapassarem os nascimentos e a imigração.

2090

No final da década de 2090, a população estrangeira representará quase 19,5% dos residentes nos EUA, a percentagem mais elevada desde que o Census Bureau começou a registar em 1850.