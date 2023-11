Flórida foi o estado que mais recebeu indocumentados de 2017 a 2021

A população de imigrantes não autorizados nos Estados Unidos atingiu 10,5 milhões em 2021, de acordo com novas estimativas do Pew Research Center. Esse foi um aumento modesto em relação a 2019, mas quase idêntico a 2017.



Os dados são do Pew Research Center e foram divulgados na quinta-feira, 16.



O número de imigrantes não autorizados que vivem nos EUA em 2021 permaneceu abaixo do pico de 12,2 milhões em 2007. Era aproximadamente o mesmo tamanho de 2004 e inferior a todos os anos de 2005 a 2015.



Entre os estados dos EUA, apenas a Flórida e Washington registraram aumentos nas suas populações de imigrantes não autorizadas, enquanto a Califórnia e o Nevada registraram diminuições. Em todos os outros estados, as populações de imigrantes não autorizados permaneceram inalteradas.



Os seis estados com o maior número de imigrantes não autorizados em 2021 eram:



Califórnia (1,9 milhão)

Texas (1,6 milhão)

Flórida (900.000)

Nova York (600.000)

Nova Jersey (450.000)

Illinois (400.000)



Brasileiros



O número de imigrantes indocumentados do Brasil nos Estados Unidos passou de 130 mil em 2016 para 200 mil em 2021 –alta de 54%. Os brasileiros representam 2% do total de indocumentados em terras norte-americanas –que eram 10,5 milhões em 2021.



De 2017 a 2021:



- A população nascida no estrangeiro dos EUA era de 14,1% da população do país em 2021. Este valor foi ligeiramente superior ao dos últimos cinco anos, mas abaixo do máximo recorde de 14,8% em 1890.



- Em 2021, os 10,5 milhões de imigrantes não autorizados do país representavam cerca de 3% da população total dos EUA e 22% da população nascida no estrangeiro. Essas participações estavam entre as mais baixas desde a década de 1990.



- Entre 2007 e 2021, a população imigrante não autorizada diminuiu 1,75 milhões, ou 14%.

- Depois do México, os países com maior população de imigrantes não autorizados nos EUA em 2021 foram: El Salvador (800 mil), Índia (725 mil) e Guatemala (700 mil).



- A população imigrante legal cresceu mais de 8 milhões, um aumento de 29%, e o número de cidadãos naturalizados dos EUA cresceu 49%. Em 2021, os cidadãos naturalizados representavam cerca de metade (49%) de todos os imigrantes no país.



- Entre os países com o maior número de imigrantes não autorizados dos EUA, a Índia, o Brasil, o Canadá e os países da antiga União Soviética registraram um crescimento entre 2017 e 2021.



São considerados imigrantes não autorizados aqueles que não:



- foram admitidos para residência legal (ou seja, com green card);

- estão no país com processos como refugiados ou asilados;

- são ex-imigrantes com permissão para residir legalmente no país

- tornaram-se cidadãos naturalizados;

- foram admitidos com residência temporária legal em categorias específicas de visto (estudante, trabalhador, etc).

