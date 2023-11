Biden planeja enviar oficiais ao Panamá para impedir imigração ilegal aos EUA

A administração Biden está planejando enviar uma equipe de autoridades de imigração dos EUA ao Panamá para ajudar as autoridades locais a rastrear e deportar migrantes que viajam pelo país centro-americano, que é um ponto de trânsito importante para aqueles que desejam chegar à fronteira sul da América, disseram duas autoridades dos EUA com conhecimento dos planos à CBS News.



O Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security) identificou uma equipe de funcionários com experiência na triagem de requerentes de asilo e na deportação de migrantes que serão enviados para o Panamá assim que um acordo final for alcançado com o governo daquele país, que solicitou a assistência, disseram os funcionários do governo dos EUA, solicitando anonimato para discutir planos internos.



O objetivo é fazer com que funcionários de várias agências do DHS, incluindo os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA e o Serviço de Imigração e Alfândega, treinem e auxiliem as autoridades panamenhas enquanto elas enfrentam um fluxo extraordinário de migrantes para Darién Gap, uma selva acidentada que conecta o Panamá à América do Sul.



Quase 500 mil migrantes, metade dos quais mulheres e crianças, atravessaram a pé a perigosa selva de Darién este ano, um número recorde e outrora impensável, segundo dados do governo panamenho. A grande maioria dos migrantes veio da Venezuela, que viu milhões dos seus cidadãos fugirem nos últimos anos para escapar a uma crise econômica generalizada e a um regime autoritário.



No ano fiscal de 2023, a Patrulha da Fronteira dos EUA registrou mais de 2 milhões de apreensões de migrantes que entraram no país sem autorização – aqueles que se qualificam para o pedido de asilo são liberados para aguardar dentro do país; os que não conseguem comprovar a necessidade de asilo ou outro meio de permanecer nos EUA é deportado.



Sendo assim, a administração Biden planeja formar funcionários panamenhos para examinar os migrantes para proteção humanitária e deportar aqueles que não se qualificam. Também planeja ajudar o Panamá a garantir contratos governamentais para reforçar as suas operações de deportação, disse um alto funcionário dos EUA.

A nova iniciativa seria subsidiada por fundos do Departamento de Estado dos EUA. A administração notificou o Congresso que pretende desviar o dinheiro para o DHS para financiar o esforço, que só terá início quando o Panamá e os EUA finalizarem um acordo formal.



Fonte: CBS News.