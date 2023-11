Brasileiro condenado por estupro de criança de 5 anos é preso em Massachusetts

Agentes de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston prenderam um brasileiro indocumentado de 37 anos em Martha’s Vineyard, Massachusetts, procurado por estupro de uma criança no Brasil.



De acordo com o comunicado da prisão, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi detido no dia 14 de novembro perto de sua residência em West Tisbury. Segundo as autoridades, ele é procurado pela Justiça do Brasil após fugir sem cumprir pena de prisão por abusar sexualmente de uma criança de 5 anos.

A condenação aconteceu em 2019, na cidade de Sorriso, em Mato Grosso.

Segundo as autoridades, o brasileiro entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data e local desconhecidos, sem ser inspecionado ou admitido por um oficial de imigração. A ERO Boston soube da presença do brasileiro em Martha’s Vineyard no dia 28 de setembro. A Equipe Sul de Operações Fugitivas do ERO Boston o prendeu durante uma inspeção de trânsito e o notificou para comparecer perante um juiz de imigração do Departamento de Justiça (DOJ). O cidadão brasileiro permanecerá sob custódia do ERO enquanto aguarda o processo de deportação.

“Este cidadão brasileiro sem documentos representava uma ameaça significativa para os habitantes de Martha’s Vineyard. Ele abusou sexualmente de uma criança de cinco anos no seu país e depois fugiu das autoridades quando foi responsabilizado pelas suas ações. A ERO Boston não permitirá que tais predadores ameacem nossos residentes. Continuaremos a prender e a deportar qualquer pessoa que tente usar a nossa comunidade de New England como refúgio da justiça", disse o diretor do escritório de campo do ERO em Boston, Todd Lyons.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.