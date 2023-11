Trump visita fronteira EUA-México e reforça a retórica anti-imigrante

O ex-presidente Donald Trump visitou no domingo, 19, o Texas, perto da fronteira entre os EUA e o México, enquanto intensifica sua retórica anti-imigrante e faz campanha em propostas de política de imigração de linha dura.



Durante a visita, o favorito à indicação presidencial republicana de 2024 recebeu o endosso do governador do Texas, Greg Abbott.

“Precisamos de Donald J. Trump de volta como nosso presidente dos Estados Unidos da América”, disse o governador republicano num evento com o ex-presidente em Edimburgo, Texas.

Falando diante de uma pequena multidão no Aeroporto Internacional do Sul do Texas, Trump criticou o presidente Joe Biden pela forma como lidou com a fronteira, argumentando que os EUA têm agora a “fronteira mais insegura da história, acredito, realmente, do mundo”.



O ex-presidente tem aumentado a sua retórica durante a campanha, prometendo conduzir a “maior operação de deportação doméstica da história americana” se ganhar a Casa Branca no próximo ano. Ele disse que os imigrantes indocumentados estão “envenenando o sangue do nosso país” em comentários que ecoaram a retórica da supremacia branca e comparou os migrantes que vêm para os EUA ao assassino em série fictício Hannibal Lecter.



“Nunca houve nada assim. Nosso país está sendo invadido. Isto é uma invasão”, declarou Trump, que fez da redução da imigração ilegal uma pedra angular da sua campanha para 2024, num recente comício em Hialeah, Florida.



Trump está a planear uma expansão generalizada das políticas de imigração de linha dura da sua administração, que restringiriam tanto a imigração legal como a ilegal, caso ele fosse eleito para um segundo mandato. Os planos incluem prender imigrantes indocumentados que já se encontram nos EUA e colocá-los em campos de detenção para aguardar a deportação. Uma tal proposta exigiria a construção de grandes campos para albergar migrantes que aguardam a deportação e o recurso às autoridades federais e locais para ajudar nas detenções de imigrantes indocumentados em todo o país.

“Travar a invasão na nossa fronteira sul é uma necessidade urgente de segurança nacional e uma das principais prioridades do Presidente Trump. Por essa razão, ele apresentou – nos seus próprios discursos e na plataforma da Agenda 47 – de longe o programa mais detalhado para garantir a segurança da fronteira, impedir a imigração ilegal e remover aqueles que nunca deveriam ter sido autorizados a entrar no nosso país, em primeiro lugar, ”, disse um porta-voz da campanha de Trump em comunicado à CNN.

Today, President Trump & I served Thanksgiving lunch to Texas National Guard soldiers & DPS troopers deployed for #OperationLoneStar.



These brave men & women are away from their families for the holiday working around the clock at our border.



Texas is thankful for their… pic.twitter.com/Ex8aOWafa9