Mais eleitores apoiam financiar fronteira EUA-México do que conflitos estrangeiros

Os eleitores americanos de todas as linhas partidárias apoiam mais financiamento para reforçar a segurança na fronteira sul do que apoiar países estrangeiros envolvidos em conflitos, de acordo com a última sondagem nacional da NBC News.

A pesquisa revela que cerca de 3 em cada 4 eleitores registrados – 74% – apoiam mais financiamento para a segurança ao longo da fronteira dos EUA com o México, incluindo 93% dos republicanos, 74% dos independentes e 58% dos democratas.

A nova pesquisa surge num momento em que os legisladores avaliam um pacote de ajuda para apoiar a Ucrânia e Israel no meio das suas guerras em curso, que também incluiria medidas de imigração, com os líderes do Congresso a pressionarem para aprovar o pacote até ao final do ano.



“Em termos gerais, os americanos estão do lado de Israel, mas há enormes divisões por geração aqui, inclusive sobre o fornecimento de mais financiamento para ajuda humanitária a Gaza, e mais financiamento e ajuda militar a Israel, respectivamente”, disse o pesquisador democrata Jeff Horwitt, da Hart Research. Associates, que conduziram a pesquisa com o pesquisador do Partido Republicano, Bill McInturff, da Public Opinion Strategies.



A sondagem conclui que os Democratas são mais propensos a apoiar a ajuda humanitária a Gaza, com 80% deles a manifestarem apoio a esse financiamento, em comparação com 58% dos independentes e apenas 38% dos Republicanos.



O apoio ao financiamento de Israel também diverge das linhas partidárias, com dois terços dos eleitores do Partido Republicano a apoiarem mais financiamento e ajuda em comparação com 45% dos Democratas.



A pesquisa encontra apoio bipartidário para mais financiamento e ajuda militar a Taiwan, uma vez que o país enfrenta a ameaça potencial de uma invasão chinesa, com uma pequena maioria de republicanos, democratas e independentes a apoiar mais ajuda.



A pesquisa da NBC News foi realizada de 10 a 14 de novembro e entrevistou 1.000 eleitores registrados – 833 por celular – e tem uma margem de erro geral de mais ou menos 3,1 pontos percentuais.