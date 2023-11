Imigrantes recém-chegados e antigos brigam para trabalhar legalmente nos EUA

Em Nova York, imigrantes num abrigo gerido pela cidade queixam-se de que os familiares que se instalaram antes deles se recusam a oferecer uma cama. Em Chicago, um fornecedor de serviços de saúde mental para pessoas no país ilegalmente fez com que os recém-chegados dormissem numa delegacia de polícia do outro lado da rua. No sul da Flórida, alguns imigrantes reclamam que as pessoas que chegaram depois conseguem autorizações de trabalho que estão fora do seu alcance.



Em todo o país, presidentes de câmara, governadores e outros têm defendido vigorosamente os migrantes recém-chegados que procuram abrigo e autorizações de trabalho. Os seus esforços e as leis existentes expuseram tensões entre os imigrantes que estão no país há anos, até décadas, e não têm os mesmos benefícios, nomeadamente autorizações de trabalho. E alguns recém-chegados sentem que os imigrantes estabelecidos lhes foram indiferentes.



Milhares de imigrantes marcharam este mês em Washington para pedir que o presidente Joe Biden estenda a autorização de trabalho também aos residentes de longa data. As placas diziam: “Autorizações de trabalho para todos!” e “Esperei 34 anos por uma licença”.



Os requerentes de asilo devem esperar seis meses pela autorização de trabalho. O processamento não leva mais de 1,5 meses para 80% dos candidatos, de acordo com os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.

Aqueles que atravessam a fronteira pelas novas vias legais da administração Biden não têm qualquer período de espera obrigatório. Sob o estatuto legal temporário conhecido como liberdade condicional, 270 mil pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela chegaram até Outubro através de candidaturas online com um patrocinador financeiro. Outros 324 mil conseguiram agendamento para entrar em uma travessia terrestre com o México usando um aplicativo móvel chamado CBP One.

O governo disse em setembro que trabalharia para reduzir o tempo de espera pelas autorizações de trabalho para 30 dias para quem utiliza as novas vias. No final de setembro, havia enviado 1,4 milhão de e-mails e mensagens de texto lembrando quem era elegível para trabalhar.



A Casa Branca está pedindo ao Congresso US$ 1,4 bilhão para alimentação, abrigo e outros serviços para os recém-chegados. Os prefeitos de Nova York, Denver, Chicago, Los Angeles e Houston escreveram ao presidente Joe Biden no mês passado pedindo US$ 5 bilhões, observando que o influxo esgotou orçamentos e cortou serviços essenciais.



