Travessias ilegais e pedidos de asilo aumentam também na fronteira EUA-Canadá

O número de pessoas que procuram asilo na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá ou que tentam atravessar para a América aumentou no último ano, o que os especialistas dizem ser parte dos padrões mais amplos de migração global que estão a observar.



“As pessoas estão a deslocar-se a um ritmo mais rápido do que no passado, e isso também é visto no norte”, disse Colleen Putzel-Kavanaugh, analista do Migration Policy Institute, ao Noticias Telemundo.



As autoridades dos EUA alertaram repetidamente sobre os perigos de cruzar a fronteira norte, especialmente nos meses de inverno, quando as temperaturas podem cair abaixo de zero e as tempestades podem agravar as condições.

“É extremamente perigoso com o tempo frio e a água fria”, disse Brady Waikel, responsável pela estação de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA nas Cataratas do Niágara, à WIVB-TV de Buffalo.



Apesar dos perigos, mais migrantes, principalmente mexicanos, decidem tentar cruzar a fronteira norte, a mais longa do mundo, com 8.925 milhas. A fronteira com o México mede 1.900 milhas; o então presidente Donald Trump construiu 450 milhas de muro de fronteira por cerca de US$ 1 bilhão.

Os números mais atualizados do CBP registraram 189.402 encontros na fronteira norte no ano fiscal de 2023. Isto inclui pessoas que chegam aos pontos de entrada legais e se entregam para pedir asilo, bem como aquelas que são capturadas após atravessarem ilegalmente para os EUA.



Houve 10.021 prisões por travessias ilegais nesse período. De acordo com uma análise da Noticias Telemundo, os migrantes do México lideram o número de travessias ilegais do Canadá, com 4.868 intercepções, acima das 882 detenções em 2022. Outros países com mais intercepções de migrantes foram a Índia, com 1.630, em comparação com 237 detenções em 2022. e Venezuela, com 753, em oposição a cinco detenções no ano anterior.



“Superamos 6.700 apreensões em menos de 1 ano, superando os 11 anos anteriores combinados”, disse Robert García, chefe da Patrulha de Fronteira no setor de Swanton, Vermont, no início de setembro.



Embora os números na fronteira norte sejam modestos em comparação com os 2.045.838 encontros que o CBP registrou na fronteira com o México durante 2023, especialistas disseram ao Noticias Telemundo que os números estão a aumentar.