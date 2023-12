Congresso dos EUA debate como 'consertar' a fronteira e financiar Israel e Ucrânia

Nas atuais negociações no Capitólio, os republicanos não têm estado dispostos a aprovar ajuda para Israel, Ucrânia e Taiwan sem fazer grandes mudanças nas fronteiras que reduziriam a imigração ilegal para os Estados Unidos.



Os líderes democratas disseram que estão abertos às negociações sobre a fronteira, mas alertaram os republicanos sobre uma atitude muito dura. Os debates no Senado centraram-se exatamente nas novas medidas fronteiriças que poderiam ser implementadas.



Com receio de haver consequências prejudiciais para a imigração, principalmente na questão de asilo de imigrantes nos EUA, um grupo de senadores democratas emitiu uma declaração expressando suas preocupações.



"À medida que as negociações em torno do pacote de ajuda suplementar avançam, estamos preocupados com relatos de mudanças prejudiciais ao nosso sistema de asilo que potencialmente negarão proteção humanitária que salva vidas de pessoas vulneráveis, incluindo crianças, e não conseguirão proporcionar qualquer melhoria significativa à situação na fronteira", escreveram os senadores Alex Padilla, Dick Durbin, Cory Booker, Bob Menendez e Elizabeth Warren.



E acrescentaram: "Não podemos realmente proteger nossa fronteira e ajudar as comunidades americanas sem aumentar caminhos legais para a migração e legalização de imigrantes indocumentados de longa data que colocam comida nas nossas mesas, cuidam dos nossos idosos e formam a estrutura das nossas comunidades."



As propostas prejudiciais que os preocupam incluem o reforço dos padrões de asilo para indivíduos inicialmente examinados na fronteira, a retirada da autoridade de liberdade condicional humanitária do Presidente e o relançamento de uma versão da proibição de trânsito da era Trump de 2019.



Fonte: Forbes.