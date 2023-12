Médico tenta renovar passaporte dos EUA e perde a cidadania americana

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos e praticar medicina há mais de 30 anos no país, um médico de 62 anos da Virgínia foi surpreendentemente destituído de sua cidadania americana.



O fato tem a ver com o status de seu falecido pai como diplomata iraniano na época de seu nascimento.



De acordo com o Washington Post, Siavash Sobhani descobriu que era apátrida depois que uma carta de um funcionário do Departamento de Estado o informou que lhe foi concedida a cidadania americana por engano quando era criança. A carta explicava que aqueles que nascem nos EUA de pais com imunidade diplomática não adquirem automaticamente a cidadania americana.



“Isso foi um choque para mim”, disse Sobhani ao Washington Post. "Sou médico. Vivi aqui toda a minha vida. Paguei meus impostos. Votei em presidentes. Servi minha comunidade na Virgínia do Norte. Durante a Covid, eu estava no trabalho, me colocando em risco, colocando minha família em risco. Então, quando você ouve, depois de 61 anos, 'Oh, houve um erro, você não é mais cidadão dos EUA', é muito, muito chocante ", acrescentou.



Sobhani solicitou um novo passaporte em fevereiro. Ele não esperava dificuldades no procedimento, pois já havia renovado seu passaporte várias vezes sem problemas. Porém, desta vez, ele não recebeu um novo passaporte. Em vez disso, o médico recebeu uma carta do Departamento de Estado dizendo que não lhe deveria ter sido concedida a cidadania no momento do seu nascimento porque o seu pai era diplomata na Embaixada do Irã. A carta também direcionava o médico para um site onde ele poderia solicitar residência permanente legal.



Seguindo a instrução, o médico, quase na idade de se aposentar, solicitou a residência permanente, gastando mais de US $ 40.000 em honorários advocatícios. No entanto, teme ter que esperar no limbo, pois ainda não sabe quando seu caso poderá ser resolvido.