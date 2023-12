CBP fecha temporariamente posto de fronteira Arizona-México

Tantos migrantes estão atravessando do México para os Estados Unidos em torno da remota Lukeville, no Arizona, que a U.S. Customs and Border Protection (Alfândega e Proteção de Fronteiras) anunciou o fechamento temporário do porto de entrada a partir desta segunda-feira, 4.



O objetivo é que mais agentes possam ajudar a Patrulha de Fronteira a prender e processar os recém-chegados. O CBP também têm transportado alguns migrantes para instalações em Yuma, Arizona e El Paso, Texas, para remoção mais rápida do país.



Durante o fechamento, o tráfego de veículos e pedestres foi redirecionado para outros portos de entrada na área. O comissário interino do CBP, Troy A. Miller, disse à ABC News que a agência está ajudando a executar operações de aplicação da lei visando redes de transporte que ajudam a contrabandear migrantes através do norte do México a caminho da fronteira.



A agência disse à ABC News que o setor de Tucson, onde Lukeville está localizado, é atualmente o que regista o maior número de encontros de migrantes de qualquer área ao longo da fronteira sul com o México. O setor viu mais de 55 mil encontros de migrantes em outubro, disseram as autoridades.



Na sexta-feira, o principal agente de patrulha do setor, John Modlin, disse que houve cerca de 17.500 apreensões de migrantes ao longo de uma semana. Por outro lado, houve um total de 23.411 encontros de migrantes na área em Novembro de 2022.



Lukeville é uma cidade sem personalidade jurídica localizada a cerca de duas horas e meia de Tucson ou Phoenix. Isso tornou mais difícil para as autoridades federais e locais angariar recursos para a área para ajudar a processar os migrantes rapidamente.



Na semana passada, o CBP também suspendeu temporariamente o processamento de veículos num posto de controlo em Eagle Pass, Texas, para fazer face ao aumento de encontros de migrantes naquele local.

Não foi divulgado por quanto tempo o posto ficará fechado.