Democrata ou Republicano? Qual partido os imigrantes se alinham?

A maioria dos imigrantes, incluindo aqueles que são cidadãos naturalizados, diz que nenhum dos partidos representa as suas opiniões, mas são mais propensos a alinhar-se com o Partido Democrata e as suas posições sobre questões de imigração do que com o Partido Republicano.

As informações são da Survey of Immigrants, uma pesquisa realizada em parceria KFF-Los Angeles Times que explora as diversas opiniões dos imigrantes sobre a política e as políticas que cercam a lei de imigração.

Os imigrantes em geral têm duas vezes mais probabilidades de dizer que o Partido Democrata (32%) representa melhor as suas opiniões políticas do que o Partido Republicano (16%). A diferença é semelhante entre os cidadãos naturalizados (37% dizem que são do Partido Democrata, 21% dizem que são do Partido Republicano). Os imigrantes, incluindo os cidadãos naturalizados, também são muito mais propensos a dizer aos imigrantes como grupo que se saíram melhor sob o presidente Biden do que sob o presidente Trump.

Ainda assim, grandes participações não se inclinam para nenhuma das partes nestas questões. Um quarto afirma que nenhum dos partidos representa as suas opiniões políticas pessoais e uma percentagem semelhante (27%) afirma não ter a certeza, e cerca de metade (47%) afirma que quando se trata da vida dos imigrantes, não faz diferença quem é o presidente.

"Como muitos americanos, muitos imigrantes não veem a política como uma mudança dramática em suas vidas", disse o presidente e CEO da KFF, Drew Altman.

A pesquisa foi feita entre abril 10 a 12 de junho de 2023 e baseada em probabilidade com 3.358 adultos imigrantes.

Fonte: KFF.org