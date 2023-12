Portadores do H1B podem renová-lo sem sair dos EUA

Os Estados Unidos iniciaram este mês seu programa piloto para renovação doméstica de certas categorias de vistos de trabalho.

No início deste ano, os funcionários do Departamento de Estado dos EUA anunciaram uma implementação limitada do piloto de renovação de vistos domésticos H-1B, permitindo que um número restrito de 20.000 participantes renovassem os seus vistos.

Ao abrigo deste programa, os requerentes são obrigados a enviar os seus vistos pelo correio para o Departamento de Estado e estão proibidos de viajar para fora dos EUA.

O programa piloto é uma das múltiplas medidas que o Departamento de Estado pretende adicionar ou continuar com o objetivo de reduzir o tempo de espera para viagens aos EUA. Leia a matéria completa no gazetanews.com