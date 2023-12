Defensores exigem que o ICE pare com prisões em tribunais

Os defensores dos imigrantes, o Gabinete do Procurador Distrital e a associação de defensores públicos estão apelando ao Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA para suspender as detenções nos tribunais de Filadélfia e arredores. A cidade da Pensilvânia é considerada santuário para imigrantes, onde a polícia não deve ajudar o ICE a deportar residentes.



O ICE deteve pelo menos duas dúzias de imigrantes indocumentados este ano ao sair dos tribunais da cidade, de acordo com o Juntos, um grupo liderado por Latinx com sede no sul da Filadélfia. Os ativistas disseram que os agentes parecem ter mais informações do que as disponíveis nos registos públicos e acreditam que alguém ligado ao sistema jurídico os está alertando.



“As pessoas parecem acreditar que sob Biden estamos mais seguros”, disse a diretora executiva da Juntos, Erika Guadalupe Nunez, durante um comício e entrevista coletiva na segunda-feira em frente ao Centro Judiciário Juanita Kidd Stout para Justiça Criminal em Center City. “Estou aqui para lhe dizer que isso não é verdade.”

A administração do prefeito Jim Kenney disse que está investigando se as recentes prisões violam as políticas da cidade. Sob o estatuto de “cidade santuário” de Filadélfia, a polícia não deve ajudar o ICE a deportar residentes, e a cidade recebeu a designação de “Cidade Acolhedora” pelo seu apoio aos imigrantes.



Uma investigação municipal foi uma das demandas apresentadas esta semana pela Juntos e pela Coalizão Fora dos Tribunais do ICE. Eles querem que o ICE cesse imediatamente as detenções em tribunal de pessoas com processos criminais pendentes.



A coligação também pede compromissos por escrito do Primeiro Distrito Judicial e do Gabinete do Xerife de que nenhum deles irá cooperar com as autoridades de imigração. Uma petição online publicada recentemente com os pedidos ganhou mais de 500 assinaturas.

Fonte: Metrophiladelphia.