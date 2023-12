"Taxar imigrantes e deportar indocumentados", defendem candidatos republicanos em debate

Os candidatos do Partido Republicano à presidência defenderam uma política de imigração muito mais restritiva na noite de quarta-feira, 6, durante o debate primário do Partido Republicano no NewsNation.



Todos os candidatos pediram políticas de fronteira mais rígidas. Nikki Haley apoiou deportações em grande escala de pessoas sem documentos; Ron DeSantis defendeu a ideia de taxar imigrantes que enviam dinheiro ao país de origem para custear o muro na fronteira, além do uso da força contra os cartéis de drogas e evitar que os EUA acabem como a europa ao permitir qualquer imigrante; e o empresário Vivek Ramaswamy disse que “fumaria” suspeitos de terrorismo na fronteira entre os EUA e o México.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, defendeu seu apelo para atirar em pessoas ligadas a cartéis de drogas que cruzam a fronteira sul. Ele disse que categorizaria os cartéis como organizações terroristas estrangeiras, o que ajudaria a abrir a possibilidade de utilização da força militar contra eles.



O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, foi inflexível quanto ao envio da Guarda Nacional para reforçar a fronteira.



A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, compartilhou o apelo por políticas mais restritivas, citando seus pais que vieram legalmente para os EUA. “Meus pais vieram aqui legalmente. Eles investiram tempo. Eles colocaram o preço. Eles ficam ofendidos com quem vem ilegalmente”, disse ela. “Todos os sete ou oito milhões de ilegais que estão sob a supervisão de Biden têm absolutamente que voltar”, afirmou.



"Não podemos permitir que os Estados Unidos sejam como a Europa", disse Ron DeSantis sobre o continente europeu estar 'cometendo suicídio com a migração em massa' e que há mais anti-semitismo na Alemanha do que em qualquer momento desde Hitler.



"Vejam o que aconteceu na Europa, há mais anti-semitismo na Alemanha do que em qualquer momento desde Adolf Hitler. Por que? Porque importaram um grande número de pessoas que rejeitam a sua cultura. A Europa está a cometer suicídio", afirmou.



E completou: "Não deveríamos importar pessoas de culturas hostis', disse, prosseguindo sobre a rejeição absoluta da ideia de aceitar quaisquer palestinianos deslocados pela guerra em curso no Médio Oriente. "Temos que ficar espertos sobre isso. Não podemos permitir que os Estados Unidos sejam como a Europa".

Fonte: NewsNationNow e CBS.