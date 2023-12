Juíza proíbe separação de famílias imigrantes na fronteira por 8 anos

Uma juíza federal decidiu proibir a separação de famílias imigrantes na fronteira por oito anos. A decisão foi dada nesta sexta-feira, 8, , bloqueando preventivamente a retomada de uma política da era Trump.



A juíza distrital dos EUA, Dana Sabraw, aprovou provisoriamente um acordo judicial em outubro entre o Departamento de Justiça e as famílias representadas pela União Americana pelas Liberdades Civis. A ACLU afirma que ninguém se opôs formalmente, abrindo caminho para encerrar o caso quase sete anos depois de ter sido aberto.



Sabraw, que foi nomeada pelo presidente George W. Bush, ordenou o fim das separações em junho de 2018, seis dias depois de o então presidente Donald Trump as ter interrompido por conta própria, em meio a intensa reação internacional. O juiz também ordenou que o governo reunisse as crianças com os seus pais no prazo de 30 dias, desencadeando uma confusão porque as bases de dados do governo não estavam ligadas. As crianças foram dispersas para abrigos por todo o país que não sabiam quem eram seus pais ou como encontrá-los.



Ao abrigo do acordo proposto, o tipo de política de “tolerância zero” ao abrigo da qual a administração Trump separou mais de 5.000 crianças de pais que foram presos por entrarem ilegalmente no país seria proibido até Dezembro de 2031.

As crianças ainda podem ser separadas, mas em circunstâncias limitadas, como tem acontecido há anos. Incluem se se suspeita que a criança sofreu abusos, se o progenitor foi condenado por crimes graves ou se há dúvidas de que o adulto seja o progenitor.



As famílias que foram separadas podem ter direito a outros benefícios — estatuto legal por até três anos em liberdade condicional humanitária; reunificação nos Estados Unidos às custas do governo; um ano de moradia; três anos de aconselhamento; assistência jurídica no tribunal de imigração. Mas o acordo não paga nenhum dinheiro às famílias. Em 2021, a administração Biden considerou compensar pais e filhos em centenas de milhares de dólares cada, mas as negociações estagnaram.



Fonte: Associated Press.