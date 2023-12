Quais os 15 maiores países que se qualificam para a loteria do Green Card nos EUA?

O Programa de Diversidade de Vistos de Imigrante, comumente referido como Green Card Lottery, é uma iniciativa que atribui um máximo de 50.000 vistos de imigrante anualmente através de um método de seleção aleatória.



Desde a sua criação em 1990, o objetivo principal tem sido aumentar a diversidade dos imigrantes nos Estados Unidos através da concessão de vistos a indivíduos provenientes de países com taxas de imigração mínimas. Os participantes interessados devem preencher um formulário on-line simples dentro do período de inscrição estipulado, normalmente entre o início de outubro e o início de novembro.



Os candidatos aprovados e seus familiares imediatos, após a seleção, ganham a oportunidade de garantir residência permanente nos Estados Unidos. Notavelmente, o processo de inscrição é gratuito e os vencedores são escolhidos aleatoriamente por um computador. Os selecionados devem cumprir os mesmos critérios de qualquer outro candidato ao Green Card dos EUA. A notificação para os candidatos aprovados geralmente ocorre aproximadamente 7 meses após o envio, e o governo pode levar até 14 meses para organizar entrevistas e emitir vistos.



De acordo com Travel.State.Gov, a janela de inscrição para o Programa de Visto de Diversidade DV-2025 esteve aberta de 4 de outubro de 2023 a 7 de novembro de 2023. No momento, nenhuma inscrição está sendo aceita. Em 5 de setembro de 2023, mais de 54.000 emissões/ajustes de status foram registrados globalmente dos 54.833 Vistos de Diversidade (DVs) alocados para o ano fiscal de 2023. Além disso, de acordo com os regulamentos de imigração dos EUA, nenhum país individual pode obter mais de 7% do visto. total de DVs disponíveis em um único ano fiscal.



Atualmente, cidadãos nascidos em Bangladesh,

Canadá, China (incluindo Hong Kong SAR), Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Haiti, Honduras, Índia, Jamaica, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Venezuela e Vietnã não podem se inscrever no programa. Estas exclusões baseiam-se nas taxas históricas de imigração para os Estados Unidos e visam diversificar o grupo de imigrantes que entram no país através deste programa de vistos específico.



De acordo com a Casa Branca, os imigrantes contribuem significativamente para a economia dos EUA, expandindo a força de trabalho e aumentando a produtividade. Os economistas consideram que os imigrantes, sendo mais móveis em resposta às mudanças económicas, ajudam os mercados de trabalho a funcionar de forma mais eficiente. A investigação também mostra que um aumento de 1% no número de diplomados universitários imigrantes leva a um aumento de 9% a 18% nas patentes per capita, destacando o seu impacto substancial na inovação.



As empresas americanas de tecnologia são as que mais buscam contratar imigrantes de países oriundos do visto de diversidade.



Os 15 principais países nessa categoria são:



1. Uzbequistão

2. Rússia

3. Egito

4. Sudão

5. Argélia

6. Irã

7. Afeganistão

8. Quirguistão

9. Ucrânia

10. Marrocos

11. Armênia

12. Quênia

13. Turquia

14. Tajiquistão

15. Iêmen

