Brasileira condenada por agressão e ameaça a menor no Brasil é presa em Worcester (MA)

Agentes das Operações de Execução e Remoção (ERO) Boston prenderam uma brasileira ilegalmente presente nos Estados Unidos e condenada por agredir e ameaçar uma criança no Brasil.



Oficiais em Worcester, Massachusetts, prenderam a cidadã brasileira de 35 anos (nome não revelado) em 30 de novembro. De acordo com a agência, ela entrou ilegalmente nos EUA em setembro de 2021 pela fronteira sul.



Em 2014, a brasileira foi condenada por lesão corporal e ameaças violentas contra menor por um tribunal criminal da cidade de Açucena, no estado de Minas Gerais. As autoridades brasileiras de aplicação da lei solicitaram a custódia da fugitiva para cumprir a pena por sua condenação no Brasil.

Segundo o ICE, a brasileira entrou ilegalmente nos Estados Unidos em setembro de 2021, perto de San Luis, Arizona, foi detida pela Patrulha de Fronteira dos EUA e colocada em processo de remoção. Poré, foi liberada enquanto aguardava audiência de imigração. Ela foi colocada para deportação por um juiz federal de imigração em 18 de maio de 2023, mas localizada somente em 30 de novembro.



Depois de tomar conhecimento da presença da brasileira dentro de sua área de responsabilidade, o ERO Boston prendeu a fugitiva sem incidentes em Worcester, no dia 30 de novembro. Ela permanecerá sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) enquanto aguarda sua remoção para o Brasil.



O ERO realiza remoções de indivíduos sem base legal para permanecer nos Estados Unidos, inclusive por ordem de juízes de imigração do Escritório Executivo para Revisão de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça. EOIR é uma entidade separada do Departamento de Segurança Interna e do ICE. Os juízes de imigração nestes tribunais tomam decisões com base no mérito de cada caso individual, determinando se um não-cidadão está sujeito a uma ordem final de remoção ou é elegível para certas formas de isenção de remoção.

No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.



No dia 5 de dezembro um brasileiro condenado à prisão por estupro no Brasil foi preso em Malden, Massachusetts. O brasileiro, que entrou ilegalmente nos Estados Unidos em maio de 2018, era procurado pelas autoridades brasileiras desde março de 2019.

