Casa Branca se mostra aberta a negociar com Congresso medidas mais rígidas de imigração

A administração Biden indicou aos legisladores do Congresso que estaria disposta a apoiar medidas mais rígidas de imigração para convencer os republicanos a apoiar a ajuda à Ucrânia, informou a CBS News.



Dentre as medidas estão expulsar migrantes sem exames de asilo na fronteira, bem como uma expansão dramática da detenção de imigrantes e deportações dentro do território americano.



Na terça-feira, 12, a Casa Branca informou aos democratas do Senado que poderia apoiar essas mudanças radicais e linha-dura na política de imigração como parte das negociações sobre o pedido de financiamento de emergência do presidente Biden, um pacote de cerca de 100 mil milhões de dólares que inclui ajuda militar a Israel, Taiwan e Ucrânia, bem como dinheiro para reforçar a fiscalização das fronteiras e contratar funcionários de imigração adicionais.

Durante semanas, um pequeno grupo de senadores tentou chegar a um acordo sobre a imigração. Os republicanos condicionaram qualquer assistência adicional à Ucrânia a mudanças políticas destinadas a reduzir os níveis sem precedentes de travessias ilegais ao longo da fronteira sul.



Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca na terça-feira, Biden disse que sua equipe está “trabalhando com os democratas e republicanos do Senado para tentar encontrar um compromisso bipartidário, tanto em termos de mudanças na política quanto [para] fornecer os recursos que precisamos para proteger a fronteira." Ele disse que “já ofereceu um compromisso”, acrescentando que “manter o financiamento da Ucrânia como refém na tentativa de forçar uma agenda partidária republicana extrema na fronteira não é como funciona – precisamos de soluções reais”.



Nos últimos dias, a administração de Biden intensificou o seu envolvimento com os legisladores. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, começou a se envolver com os negociadores no Senado esta semana, disseram à CBS News três pessoas com conhecimento de seu envolvimento.

Mayorkas esteve no Capitólio na tarde de terça-feira, enquanto os legisladores continuavam as negociações com o objetivo de chegar a um acordo antes do encerramento do Congresso para os feriados. Um alto funcionário do Departamento de Segurança Interna disse que Mayorkas e outros funcionários do DHS estão fornecendo “assistência técnica” aos legisladores e seus funcionários, e não negociando propostas políticas.



The resilience of our supply chains is a matter of homeland security. We experienced powerful examples of that reality during the COVID-19 pandemic, when, for example, Americans’ health was jeopardized when N95 masks and ventilator parts were hard to obtain. pic.twitter.com/ED5V1wfg5E — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) December 13, 2023