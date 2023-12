EUA fecham temporariamente pontes ferroviárias entre o Texas e o México

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA suspendeu temporariamente as operações nas pontes ferroviárias internacionais em Eagle Pass e El Paso, Texas, devido a um aumento nas passagens de fronteira por migrantes, anunciou a agência em um comunicado à imprensa no domingo, 17.



O fechamento temporário começou na segunda-feira e será para redirecionar o pessoal para ajudar a processar os migrantes que chegam aos postos de controle. “O CBP continuará a priorizar a nossa missão de segurança fronteiriça conforme necessário em resposta a esta situação em evolução”, disse a agência.

As autoridades fronteiriças detiveram quase 3.000 migrantes em Del Rio, Texas, e cerca de 1.300 migrantes em El Paso no domingo, sobrecarregando os recursos federais, de acordo com um funcionário da Segurança Interna. Eagle Pass fica no Setor de Patrulha de Fronteira Del Rio.

Nas últimas semanas, a administração Biden fechou portas de entrada para travessias de veículos ou pedestres em Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; e San Ysidro, Califórnia, informou a CNN anteriormente.

Nos primeiros 14 dias de dezembro, mais de 37.000 migrantes foram detidos apenas no Setor da Patrulha Fronteiriça de Tucson – que inclui Lukeville, de acordo com John Modlin, o principal agente de patrulha do setor.

O CBP afirma que o aumento migratório está a ser impulsionado pela desinformação orquestrada por organizações criminosas transnacionais e cartéis.

“Depois de observar um recente ressurgimento de organizações de contrabando que transportam migrantes através do México através de comboios de carga, o CBP está a tomar medidas adicionais para aumentar o pessoal e abordar esta questão relativa ao desenvolvimento, inclusive em parceria com as autoridades mexicanas”, dizia o comunicado de imprensa do CBP.

As autoridades fronteiriças apreenderam cerca de 192 mil migrantes entre os portos de entrada em novembro, um aumento de 2% em comparação com os 188 mil apreensões de migrantes em outubro, disse o chefe da patrulha fronteiriça dos EUA, Jason Owens, numa entrevista à CNN.