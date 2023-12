Chefe de esquema de casamentos falsos para green card faz acordo de confissão

O chefe de um esquema de casamentos falsos para obtenção de green card por imigrantes fez um acordo de confissão com o Departamento de Justiça no Distrito de Massachusetts.



Liderada por Marcialito “Mars” Biol Benitez, de 49 anos, uma empresa em Los Angeles, Califórnia, foi autuada por 'organizar' mais de 300 “casamentos falsos” para ajudar os clientes imigrantes, muitos deles brasileiros, segundo o Departamento de Justiça, a obterem green cards.



Os clientes, muitos dos quais eram cidadãos brasileiros, pagaram até US$ 30 mil em dinheiro pelos serviços. A agência gerou pelo menos US$ 8 milhões em receitas, disseram as autoridades.

Benitez e um dos funcionários, Engilbert Ulan, foram detidos e julgados recentemente pelo esquema. Outros envolvidos também foram condenados.

Benitez é cidadão filipino que residia em Los Angeles e operou sua empresa Career Ad Management LLC, na verdade uma “agência” de fraude matrimonial, entre outubro de 2016 e março de 2022. Ele fez um acordo com a justiça e se confessou culpado em agosto de chefiar o esquema, testemunhando contra seu ex-funcionário. Ele poderá receber uma sentença mais curta do que a de Ulan.

Uma audiência de sentença está marcada para janeiro. Os promotores recomendaram uma sentença de três anos e meio de prisão.



Ulan, 42 anos, um cidadão filipino que residia em Pasadena, Califórnia, foi condenado na semana passada por um júri federal em Boston, Massachusetts, por conspiração para cometer fraude no casamento e fraude em documentos de imigração. Ele pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil e foi a décima pessoa condenada no caso, com outros nove co-réus se declarando culpados. Sua sentença está marcada para março.



Durante o acordo de confissão, Benitez disse que obteve sua própria cidadania americana por meio do casamento e alegou que o casamento de Ulan também foi uma farsa.







Benitez, Ulan e outros envolvidos na conspiração mantinham um plano para falsificar os casamentos de seus clientes. Benitez utilizou “corretores” para recrutar cidadãos dos EUA para servirem como cônjuges de estrangeiros que procuravam o estatuto de residência permanente legal, enquanto Ulan e outros ajudaram a identificar cidadãos estrangeiros através de “referências de clientes anteriores e de boca em boca”.



Os clientes recebiam cronogramas de pagamento que explicavam tanto os custos iniciais quanto os pagamentos mensais esperados. O primeiro cobria a cerimônia de casamento do cliente e a apresentação de documentos de imigração, enquanto o segundo visava manter o falso “cônjuge” acessível e cooperativo até que o cliente obtivesse o seu green card.



Ulan ajudava a preparar petições fraudulentas e documentação de apoio em nome dos clientes e, em seguida, enviava a documentação para processamento junto ao USCIS. Os clientes foram aconselhados a abrir contas bancárias conjuntas, registrar veículos, adquirir apólices de seguro de vida e declarar impostos juntamente com seus cônjuges falsos, disseram promotores federais.



Questionado sobre se os clientes que beneficiaram do esquema poderiam agora perder o seu estatuto de residente permanente, um porta-voz dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA disse que o Departamento de Justiça está investigando.