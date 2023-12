Presidente mexicano diz que lutará contra nova lei do Texas que criminaliza migrantes na fronteira

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometeu lutar contra uma nova lei do Texas que foi sancionada na segunda-feira, 18, e permite que as autoridades estaduais processem e deportem migrantes que entram nos EUA vindos do México.

As questões fronteiriças eram anteriormente deixadas para as autoridades federais, mas a inclusão da polícia estadual e local contribui para o aumento das tensões entre o México e os EUA, à medida que o Congresso luta para negociar a política de segurança.

De acordo com a lei, que entra em vigor em março, as autoridades locais do Texas têm o poder de prender migrantes e os juízes têm a capacidade de emitir ordens para removê-los dos Estados Unidos.

A nova lei que torna crime estadual no Texas entrar ilegalmente no estado é "incrivelmente extrema", disse a Casa Branca na terça-feira, 19, um dia depois que o governador Greg Abbott a sancionou.

López Obrador frequentemente entrou em conflito com o Abbot e o governador da Flórida, Ron DeSantis (R), sobre a imigração, até mesmo encorajando os mexicanos-americanos a não votarem na dupla.

O condado de El Paso e a União Americana pelas Liberdades Civis também entraram com ações judiciais contra o estado.