Aumento de migrantes é alimentado por agências de viagens que conectam migrantes a contrabandistas, diz CBP

O aumento migratório na fronteira entre os EUA e o México está sendo impulsionado por agências de viagens e redes de transporte organizadas que, de forma ilegal, anunciam e realizam pacotes de viagens para a fronteira sul dos EUA.

Essas agências também fazem a "ponte" entre os migrantes e os contrabandistas, de acordo com um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.



Esses contrabandistas estão facilitando a travessia ilegal de 500 a 1.000 pessoas de cada vez, disse o funcionário.

“Esses contrabandistas estão colocando os migrantes de forma imprudente em perigo: em locais remotos do outro lado da fronteira, no topo dos trens ou nas águas do rio Rio Grande”, disse Troy A. Miller, alto funcionário do CBP que desempenha as funções de comissário. disse em um comunicado.



Uma nacionalidade específica é a do Senegal, disse o responsável do CBP. Agências de viagens pseudo-legítimas emergentes em cidades como Dakar, capital do Senegal, anunciam viagens sem visto para a Europa e depois para os EUA, disse o responsável. Os chamados pacotes de viagem incluem uma conexão com organizações de contrabando que facilitam o movimento para a fronteira sul dos EUA com a ajuda de grandes linhas de ônibus no estado de Sonora, no norte do México, que operam dezenas de ônibus por dia para pontos aleatórios na fronteira, de acordo com o oficial.

Na semana passada, uma equipa da CNN em Lukeville, Arizona, testemunhou dezenas de homens senegaleses que tinham acabado de entrar ilegalmente no país e aguardavam transporte para o processamento de imigração.

No início deste mês, o CBP anunciou um esforço para reprimir as redes de transporte de contrabando, incluindo “linhas de autocarros e carrinhas” utilizadas para facilitar a migração ilegal.

“As medidas incluem operações específicas de aplicação da lei centradas nas empresas de transporte e nos seus funcionários que facilitam as atividades de contrabando de migrantes”, disse Miller num comunicado divulgado em 2 de dezembro.

O resultado destes esforços ilícitos de grupos internacionais é um aumento sem precedentes de migrantes que sobrecarregou a Patrulha da Fronteira dos EUA, levando o governo federal a suspender as operações nos postos de passagem em San Ysidro, Califórnia, Lukeville, Arizona, e El Paso e Eagle Pass, Texas.



Fonte: CNN.