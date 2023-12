EUA aumenta voos de deportação para o Caribe e América do Sul

Os Estados Unidos aumentaram voos de deportação de imigrantes para países do Caribe e América do Sul. Entre 18 e 22 de dezembro, foram realizados vários com adultos solteiros e unidades familiares.



"O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), trabalhando em coordenação com o Departamento de Segurança Interna e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), facilitou voos de remoção, incluindo adultos solteiros e unidades familiares para a América Central, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Equador , Jamaica, Peru, Uzbequistão e Venezuela, de 18 a 22 de dezembro", informou a agência.



E completou em comunicado que, "Se um não-cidadão chegar e não tiver base legal para permanecer nos Estados Unidos, ele será processado e removido rapidamente, de acordo com a lei dos EUA".



De acordo com o ICE, a prática padrão dos Estados Unidos é garantir que todos os não-cidadãos sem base legal para permanecer no país sejam devidamente avaliados quanto a reivindicações de proteção válidas e retenção de remoção de acordo com as leis e as obrigações internacionais dos EUA.



"Isto aplica-se a todos os não-cidadãos, independentemente da nacionalidade, para garantir o processamento, transferência e remoção ordenados e humanos de adultos solteiros e unidades familiares.

Durante cada uma das últimas duas semanas, realizamos mais de trinta voos de repatriamento, transportando milhares de pessoas de volta aos seus países de origem e repatriamos mais de cinco mil pessoas diretamente para o México", disse o ICE.



Desde 12 de maio, o DHS removeu ou devolveu mais de 445 mil pessoas, a grande maioria das quais atravessou a fronteira sudoeste, incluindo mais de 70 mil familiares individuais. Em sete meses, este número quase excede o número de remoções e devoluções em todo o exercício de 2019 e excede o número de remoções e devoluções em cada ano fiscal completo de 2015-2018. As remoções diárias e as devoluções de execução são quase o dobro do que eram em comparação com a média pré-pandemia (2014-2019).

Os não-cidadãos colocados em processos de remoção apresentam os seus pedidos de alívio ou proteção contra remoção perante os juízes de imigração nos tribunais de imigração, que são administrados pelo Gabinete Executivo para Revisão de Imigração do Departamento de Justiça. Por motivos de segurança operacional, a ICE não confirma nem discute operações de transporte futuras ou pendentes.