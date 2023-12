México e EUA discutem plano conjunto para combater onda migratória

O México e os Estados Unidos estão discutindo um plano conjunto para combater a grande onda migratória que assolam os dois países.



O secretário de Estado, Antony Blinken, esteve reunido nesta quarta-feira, 27, durante cerca de duas horas com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. O objetivo era criar um plano para retardar o aumento de migrantes cruzando a fronteira comum dos dois países. Somente em dezembro, as autoridades da fronteira contabilizaram cerca de 10 mil travessias ilegais por dia.



O presidente mexicano garantiu que foram alcançados “acordos importantes”. Por meio de suas redes sociais, o presidente disse que foram discutidas questões de cooperação econômica, segurança e migração.

“Agora, mais do que nunca, uma política de boa vizinhança é essencial”, escreveu.



Para Obrador, o encontro com a delegação dos EUA, que incluiu ainda o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, foram “diretas” por causa da importância do comércio entre os países. O líder mexicano exaltou ainda a relação que estabeleceu com o governo do homólogo americano Joe Biden.



O representante dos Estados Unidos também utilizou a rede social X, antigo Twitter, para comentar a reunião. Ele disse que ambos países estão “empenhados em estabelecer parcerias para enfrentar os desafios comuns, incluindo a gestão da migração irregular sem precedentes na região, a reabertura dos principais portos de entrada e o combate ao fentanil ilícito e outras drogas sintéticas”, comentou.



A chanceler mexicana, Alicia Bárcenaga, classificou a reunião como “excelente” e disse que o encontro reafirmou a “amizade, compromisso e trabalho conjunto” e assegurou que um dos acordos é a criação de um grupo de trabalho para resolver o fenômeno migratório.



Apesar dos comentários positivos, as autoridades do México e dos Estados Unidos não detalharam os possíveis acordos alcançados, assim como as novas medidas para tentar solucionar essas questões bilaterais.



Níveis recordes de migrantes



A reunião acontece num momento em que o número de pessoas cruzando a fronteira ilegalmente atinge níveis recordes. Em 2023, mais de meio milhão de migrantes, muitos deles fugindo do crime, da pobreza e de conflitos regionais, cruzaram a selva de Darien Gap para a América Central. Isso é o dobro do número de pessoas que tentaram a jornada em 2022.



Houve um aumento também no número de detidos na fronteira, pressionado a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras a fecharam brevemente duas passagens ferroviárias com o México no último dia 18 de dezembro.



Fonte: RFI.