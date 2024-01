Mais estados estendem a cobertura de saúde aos imigrantes indocumentados

Um número crescente de estados pode abrir programas de seguros de saúde financiados pelos contribuintes a imigrantes, incluindo aqueles que vivem nos EUA sem autorização, mesmo quando os republicanos atacam o presidente Joe Biden por causa de um aumento dramático nas travessias ilegais da fronteira sul.

Onze estados e Washington, D.C., juntos, oferecem cobertura total de seguro de saúde a mais de 1 milhão de imigrantes de baixos rendimentos, independentemente da situação imigratória, de acordo com dados estaduais compilados pela KFF Health News. A maioria não está autorizada a viver nos país, dizem autoridades estaduais.

A inscrição nestes programas poderá quase duplicar até 2025, à medida que pelo menos sete estados iniciam ou expandem a cobertura. Em janeiro, Utah, controlado pelos republicanos, começará a cobrir crianças, independentemente da situação, enquanto Nova Iorque e a Califórnia alargarão a elegibilidade para cobrir mais adultos.

“São crianças e nós temos um coração”, disse o deputado estadual de Utah, Jim Dunnigan, um republicano que inicialmente se opôs ao plano do seu estado de cobrir crianças sem autorização “legal” , mas cedeu após compromissos, incluindo um limite de matrículas.

Existem mais de 10 milhões de pessoas vivendo nos EUA sem autorização, segundo estimativas do Pew Research Center. Os defensores dos imigrantes e os especialistas acadêmicos apontam para dois fatores por detrás do crescente interesse dos líderes estatais na prestação de cuidados de saúde a esta população: A pandemia destacou a importância da cobertura de seguros para controlar a propagação de doenças infecciosas; e alguns estados estão a concentrar-se nas pessoas sem” status” legal para reduzir ainda mais a taxa de não segurados, que é um nível recorde no país.

Os estados também expandiram a cobertura em resposta aos apelos dos hospitais, dizem os legisladores, para reduzir os encargos financeiros do tratamento de pacientes não segurados.

Todos os estados pagam hospitais para fornecer serviços de emergência a alguns residentes não autorizados em salas de emergência, um programa conhecido como Emergency Medicaid. Cerca de uma dúzia de estados ampliaram a cobertura apenas para cuidados pré-natais para essas pessoas. A cobertura total do seguro de saúde fornecida pelo Estado é muito menos comum, mas deve aumentar.

Estima-se que metade das pessoas que vivem nos EUA sem autorização não têm seguro, de acordo com uma pesquisa do KFF-Los Angeles Times. Isso é mais de cinco vezes a taxa não segurada para cidadãos dos EUA. Os imigrantes sem autorização não são elegíveis para programas federais de saúde. Mas os estados podem usar o seu próprio dinheiro para fornecer cobertura através do Medicaid, o programa de seguro estadual-federal para pessoas de baixa renda.

A Califórnia foi o primeiro estado a começar a cobrir os imigrantes, independentemente da situação imigratória, começando pelas crianças em 2016.

Estas extensões estatais da cobertura de saúde surgem num contexto de crescente hostilidade em relação aos migrantes entre os republicanos. A Patrulha de Fronteira dos EUA deteve quase 1,5 milhão de pessoas no ano fiscal de 2023 depois de cruzarem a fronteira sul, um recorde. Os candidatos presidenciais do Partido Republicano retrataram a fronteira como uma crise sob Biden, e os perigos da imigração ilegal, como o aumento da criminalidade, como a principal preocupação interna do país.

Simon Hankinson, pesquisador sênior especializado em questões de imigração da conservadora Heritage Foundation, disse que os estados lamentariam expandir a cobertura para imigrantes sem residência legal permanente devido ao custo. Illinois, observou ele, interrompeu recentemente as inscrições em seu programa por questões financeiras.

“Precisamos partilhar recursos com pessoas que contribuem para a sociedade e não deixar que as pessoas recebam benefícios para aqueles que não contribuíram, pois não vejo como a matemática funcionaria a longo prazo”, disse Hankinson. "Caso contrário, você cria um incentivo para que as pessoas venham e recebam coisas grátis."

A maioria dos adultos não tem autorização de trabalho, representando cerca de 5% da força de trabalho dos EUA, de acordo com o Pew Research Center. O estado com o maior número de residentes não autorizados com seguro de saúde fornecido pelo estado é a Califórnia, que cobre atualmente cerca de 655.000 imigrantes. Em janeiro, irá expandir a cobertura para pessoas com idades compreendidas entre os 26 e os 49 anos, independentemente da situação imigratória, beneficiando cerca de 700.000 californianos adicionais.







Fonte e texto: NPR