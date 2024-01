Dezembro bateu todos os recordes de migrantes na fronteira americana

As autoridades de imigração dos EUA ao longo da fronteira sul registraram mais de 300.000 migrantes em dezembro, um recorde mensal que provavelmente incluirá um número maior de famílias que viajam com crianças, de acordo com dados internos do governo.

O número extraordinário de chegadas de migrantes no mês de dezembro é o momento mais terrível de uma crise de três anos na fronteira entre os EUA e o México que sobrecarregou os recursos em pequenas e grandes comunidades do país, deixou inúmeros migrantes no limbo, limitou drasticamente o asilo e criou uma grande vulnerabilidade política para o presidente Biden enquanto ele buscava a reeleição.

Os agentes da Patrulha Fronteiriça dos EUA na fronteira mexicana estão em vias de deter um quarto de milhão de migrantes que entraram ilegalmente no país, enquanto os seus colegas nos portos de entrada oficiais deverão processar cerca de 50.000 novas chegadas sob uma nomeação da administração Biden. sistema.

Nunca antes a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA processou tantos migrantes ao longo da fronteira sul em um mês, de acordo com contagens mensais que remontam ao ano fiscal de 2000. O recorde mensal anterior em travessias gerais na fronteira sul foi registrado em setembro, quando a agência processou quase 270.000 migrantes nos portos de entrada e entre eles.

Nos primeiros 28 dias de dezembro, os agentes da Patrulha da Fronteira processaram cerca de 235 mil migrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira sul entre os portos de entrada, com uma média de cerca de 8.400 apreensões por dia, mostram as estatísticas preliminares do Departamento de Segurança Interna (DHS). Se o ritmo continuar, a Patrulha da Fronteira reportará cerca de 260 mil apreensões este mês, um recorde.

Até 28 de dezembro, a Patrulha da Fronteira processou quase 96 mil pais e crianças migrantes que viajavam juntos, mostram os dados, colocando-a no caminho certo para igualar ou superar as 103 mil apreensões de familiares registadas em setembro, o atual máximo mensal para este grupo demográfico. As famílias representam um desafio único para as autoridades federais, dada a vulnerabilidade das crianças e os limites legais e operacionais à detenção de menores.

A Patrulha da Fronteira também processou 127 mil migrantes adultos solteiros e quase 12 mil crianças desacompanhadas durante os primeiros 28 dias de dezembro, de acordo com as estatísticas do DHS.

O aumento nas travessias ilegais em dezembro foi parcialmente provocado pelas chegadas de venezuelanos, que diminuíram no outono, depois de a administração Biden ter anunciado que iria realizar deportações diretas para a Venezuela, assolada pela crise. A Patrulha da Fronteira processou 50 mil migrantes venezuelanos que entraram ilegalmente no país em dezembro, em comparação com 23 mil no mês passado, mostram os dados internos.

As estatísticas internas não contabilizam os últimos três dias de dezembro.