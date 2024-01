Legislador da FL apresenta projeto de lei com penalidades mais severas para ilegais criminosos

Um projeto de lei apresentado no Legislativo da Flórida sugere penas mais severas para crimes cometidos por estrangeiros ilegais anteriormente deportados.

O senador republicano Blaise Ingoglia, de Spring Hill, apresentou o projeto de lei 1036 do Senado para abordar especificamente a questão da criminalidade e reentrada de estrangeiros ilegais.

Ele apresentou a proposta em 20 de dezembro, e será considerado durante a próxima sessão legislativa, que começa em 9 de janeiro.

De acordo com o quadro proposto pelo projeto de lei, a nova hierarquia de penas seria aplicada apenas aos estrangeiros ilegais que tivessem sido deportados por terem cometido um crime.

Criminosos anteriormente deportados que cometessem um novo crime na Flórida enfrentariam o esquema de penalidade proposto.

Os graus classificados de crimes subiriam de nível de pena: um crime de terceiro grau receberia uma pena de segundo grau, e um crime de segundo grau receberia uma pena de primeiro grau.

Os crimes de segundo grau acarretam uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Os crimes de primeiro grau acarretam pena máxima de 30 anos de prisão.

Se um criminoso deportado cometesse um crime de primeiro grau, o crime seria classificado como crime de prisão perpétua, que receberia pena de prisão perpétua.

O projeto de lei também visa organizações criminosas transnacionais e aqueles que as auxiliam.

Organizações criminosas transnacionais é aquela que facilita rotineiramente o tráfico internacional de drogas, seres humanos ou armas ou o contrabando internacional de seres humanos”.

No entanto, esta parte do projeto de lei dirige-se a qualquer perpetrador criminoso que promova os interesses de organizações criminosas transnacionais, independentemente do estatuto de residência.

Também inclui contravenções, ampliando o âmbito dos crimes para além dos crimes designados para penas mais severas.

O nível de atividade criminosa transnacional é difícil de monitorizar porque opera nas sombras, mas as estatísticas da Alfândega e Proteção de Fronteiras oferecem uma imagem do que está a operar abaixo da superfície.

A deputada norte-americana Claudia Tenney colocou o relatório do CBP de 2021 sobre fentanil apreendido em um contexto que o povo americano pudesse compreender: "No ano fiscal de 2021 11.201 libras de fentanil foram apreendidas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, o que é suficiente para matar todos os americanos quase sete vezes", disse o republicano de Nova York em um comunicado à imprensa de abril de 2022.

De acordo com o relatório do CBP para o ano fiscal de 2023, mais de 27.000 libras de fentanil foram apreendidas. Esse número é quase o dobro do total do ano anterior de 14.600.

A linha de tendência está certamente numa trajetória ascendente acentuada: a CBP afirmou que as apreensões de fentanil aumentaram mais de 860 por cento apenas desde 2019.