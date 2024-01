Juiz federal concede moção do Texas para impedir a administração Biden de remover arame farpado na fronteira

Num apelo de emergência do Departamento de Justiça, o procurador-geral disse que as vedações instaladas pelo governador republicano do Texas impediram, na verdade, que os agentes fronteiriços detivessem migrantes na fronteira, e disse que a lei federal permite ao governo removê-las.

Uma cerca de arame farpado foi instalada em propriedades privadas ao longo do Rio Grande pela guarda nacional do Texas, como parte dos esforços controversos do estado para atingir os imigrantes indocumentados. Greg Abbott, o governador republicano do Texas, fez das duras políticas fronteiriças uma marca da sua administração e enviou dezenas de milhares de migrantes para cidades governadas pelos democratas.

Em outubro, o Texas processou o governo federal, alegando que agentes da patrulha fronteiriça haviam cortado a cerca de arame. As autoridades estaduais colocaram cercas em terras privadas em áreas normalmente usadas por migrantes para entrar nos EUA.

O governo federal argumentou que os agentes tiveram que cortar ou mover cercas para fazer cumprir as leis fronteiriças existentes ou manter a segurança. Em dezembro, o quinto tribunal de apelações dos EUA decidiu a favor do Texas, dizendo que os agentes não poderiam cortar ou mover o fio a menos que houvesse uma emergência médica, o que levou a administração Biden a apelar para a suprema corte.

Num processo judicial, a administração afirmou que a cerca de arame não dissuadiu os migrantes de tentarem entrar nos EUA e, em vez disso, impediu que os agentes de fronteira chegassem às pessoas que já tinham atravessado a fronteira entre os EUA e o México.

A administração disse que aceitar a decisão do quinto circuito “deixaria os Estados Unidos à mercê de estados que poderiam tentar forçar o governo federal a adaptar a implementação da lei federal de imigração a vários regimes legais estaduais”.

Elizabeth Prelogar, a procuradora-geral, disse em um processo judicial: “Como outros policiais, os agentes da Patrulha de Fronteira que operam sob circunstâncias difíceis na fronteira devem tomar decisões dependentes do contexto, às vezes em frações de segundo, sobre como fazer cumprir as leis federais de imigração enquanto manutenção da segurança pública.”

Ela acrescentou: “Mas a liminar proíbe os agentes de passar ou mover obstáculos físicos erguidos pelo Estado que impeçam o acesso à própria fronteira que estão encarregados de patrulhar e aos indivíduos que estão encarregados de apreender e inspecionar”.

A Abbott, como grande parte do Partido Republicano, fez da imigração uma questão política fundamental. O governador do Texas autorizou a instalação de barreiras flutuantes no Rio Grande, perto de Eagle Pass, e permitiu que os soldados prendessem e encarcerassem milhares de migrantes acusados de invasão de propriedade.