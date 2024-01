USCG repatria 56 migrantes após interdições em Florida Keys

Oficiais da Guarda Costeira dos EUA (USCG) repatriaram 56 migrantes para Cuba, terça-feira, após múltiplas interdições em Florida Keys.

Cinquenta e seis cubanos que tentavam entrar ilegalmente nos EUA estavam a bordo de um navio. Eles receberam comida, água, abrigo e cuidados médicos básicos antes de serem repatriados de volta a Cuba.



“Ao entrarmos no novo ano, a Guarda Costeira e nossos parceiros da Força-Tarefa de Segurança Interna-Sudeste continuam comprometidos em patrulhar o Estreito da Flórida, Windward e Mona Passages para prevenir e impedir a entrada ilegal nos EUA por mar”, disse o Tenente Comandante do USCG. . John W. Beal em um comunicado à imprensa.



As tripulações da Guarda Costeira repatriaram 235 migrantes para Cuba no ano fiscal de 2024, que começou em 1º de outubro de 2023.

“Os migrantes que tentarem contornar as vias legais para entrar nos Estados Unidos por via marítima serão resgatados e repatriados para o seu país de origem ou de partida. Não vá para o mar.” disse Beal.