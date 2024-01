Imigrante condenado por estupro infantil em série tem cidadania americana revogada

Os oficiais de operações de fiscalização e remoção da Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) em Raleigh iniciaram uma investigação que levou à desnaturalização de um criminoso sexual condenado.

O ERO concebeu e lançou a Operação False Haven no final de 2019 para identificar e visar abusadores sexuais de crianças e outros criminosos flagrantes que foram condenados após a naturalização por crimes que cometeram e ocultaram durante o processo de naturalização.

Em 20 de dezembro de 2023, a juíza distrital-chefe dos EUA, Catherine C. Eagles, emitiu uma ordem revogando a cidadania americana de Gaetan Joseph Helard Lecompte. O tribunal considerou que o réu Lecompte, natural do Canadá e condenado por estupro em série de crianças, obteve ilegalmente sua cidadania americana ao ocultar fraudulentamente numerosos crimes sexuais quando solicitou a naturalização.

Lecompte foi um dos muitos alvos identificados através da análise de dados relacionados a aproximadamente 25.000 criminosos sexuais registrados na Carolina do Norte. Como ele foi descoberto após o prazo de prescrição de 10 anos ter expirado, um processo criminal convencional não era uma opção legalmente viável, então o ERO apresentou o caso ao Escritório de Litígios de Imigração do Departamento de Justiça para iniciar um processo civil para revogar sua cidadania. O ERO coletou e compilou provas, entrevistou testemunhas, preparou um depoimento para iniciar o processo civil e conduziu o caso até a sua conclusão junto ao Departamento de Justiça.

De acordo com os autos do tribunal, em 17 de julho de 2009, Lecompte fez uma declaração materialmente falsa sob pena de perjúrio em seu pedido de naturalização. Ele respondeu “Não” à pergunta “Você já cometeu um crime ou delito pelo qual não foi preso?” Em 5 de outubro de 2009, Lecompte foi entrevistado pessoalmente e sob juramento por um oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA. Durante a entrevista, Lecompte testemunhou novamente que nunca havia cometido um crime ou delito pelo qual não tivesse sido preso. Em 29 de outubro de 2009, Lecompte fez o Juramento de Fidelidade e obteve a cidadania dos EUA.

Em 1º de agosto de 2011, no Tribunal Superior da Carolina do Norte, no condado de Forsyth, Lecompte foi condenado por 52 crimes, incluindo estupro, crime sexual de primeiro grau com uma criança, liberdades indecentes com uma criança e disseminação de materiais obscenos para um menor. Lecompte foi condenado à prisão perpétua. Ele confessou ter cometido os crimes contra cinco crianças vítimas diferentes entre 1991 e 2005. Lecompte só foi preso depois de se naturalizar, pelo que os funcionários da imigração não tinham conhecimento dos seus crimes.

“Este caso destaca o valor dos relacionamentos e um compromisso compartilhado para promover a segurança nas comunidades que atendemos”, disse o diretor do escritório de campo da ERO em Atlanta, Sean Ervin. “A força e a diversidade da América estão refletidas nos rostos dos milhares de funcionários do ERO que juraram apoiar e defender esta nação todos os dias. O ERO defenderá vigorosamente a integridade do processo de naturalização da nossa nação.”

Desde o seu início, a Operação False Haven evoluiu de uma iniciativa de distrito judicial único para uma que abrange quatro. O seu âmbito alargou-se para além da fraude de naturalização e abrange agora arguidos que obtêm fraudulentamente uma vasta gama de benefícios de imigração. Até à data, a iniciativa produziu 57 processos criminais, 29 processos civis, 28 condenações, 18 revogações judiciais de cidadania e oito ordens de remoção judicial contra arguidos condenados por violação em série, abuso sexual infantil, incesto, sodomia, posse ou produção de violência sexual infantil. material de abuso, sequestro, tráfico sexual, assassinato, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, fraude de prescrição de fábricas de comprimidos, peculato, roubo de identidade agravado e abuso de idosos.

Este caso foi investigado pelo ERO e processado pela Unidade de Execução de Litígios de Imigração da Divisão Civil e pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Carolina do Norte, com assistência do Gabinete do Consultor Jurídico Principal do ICE.