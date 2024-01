ICE deportou menos de 5% de todos os imigrantes encontrados na fronteira

A Immigration and Customs Enforcement (ICE) deportou mais de 142.000 pessoas em 2023 - menos de 5% de todos os 3,2 milhões de imigrantes encontrados nas fronteiras dos EUA.

No seu relatório anual de 2023, divulgado na semana passada, o ICE notou prontamente que o seu número de expulsões foi o dobro do ano anterior, mas sob a presidência de Joe Biden, a agência está a deportar muito menos pessoas do que sob Donald Trump.

Por exemplo, no exercício financeiro de 2018 da agência de imigração, o ICE retirou 265.000 indivíduos dos EUA, representando mais de 30% dos 680.000 migrantes encontrados na fronteira nesse ano, de acordo com os números da Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Durante o primeiro ano em que Biden esteve no cargo, as estatísticas do CBP mostram que os encontros fronteiriços quase triplicaram, de 647 mil para 1,95 milhões.

Nesse mesmo ano, Biden emitiu novas diretrizes sobre como o ICE deveria realizar a fiscalização da imigração, o que resultou em apenas 59 mil remoções no ano, o menor número de deportações nos últimos seis anos.

Os números mais recentes do ICE mostram que os seus agentes deportaram 142.580 imigrantes dos EUA para cerca de 180 países no último ano fiscal, incluindo mais de 44 mil do interior e mais de 98 mil da fronteira, segundo o relatório.

Também destacou como o ICE removeu mais não-cidadãos em 2023 do que em 2022, quando 72 mil pessoas foram deportadas pela agência. Segundo o ICE, 139 "terroristas conhecidos ou suspeitos" e 3.406 "membros de gangues conhecidos ou suspeitos" também estavam entre os deportados.

Além disso, mais de 60.000 não-cidadãos foram expulsos antes de 12 de maio do ano passado sob o Título 42.

Fonte: New York Post.