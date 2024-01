Debate republicano: Haley e DeSantis prometem luta contra a ‘imigração ilegal’

No último debate presidencial do Partido Republicano realizado pela CNN na quarta-feira, 10, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora de South Carolina, Nikki Haley, apresentaram uma frente unida contra a imigração ilegal e outros temas em comum.



Haley e DeSantis disputam como principal alternativa a Donald Trump, que boicotou cada um dos debates do Partido Republicano, mas segue na disputa. O candidato Chris Christie desistiu da corrida, admitindo que não tinha chance de vitória, enquanto Vivek Ramaswamy, não conseguiu passar de nível para o debate.



A corrida para a Casa Branca começa oficialmente em 15 de janeiro, com a longa temporada das primárias iniciando mais uma vez em Iowa.







Os dois candidatos têm adotado a mesma posição sobre o que chamam de “migração ilegal” para os EUA, com deportação de indocumentados e muro e mais agentes na fronteira sul.



Haley disse: “Precisamos colocar 25.000 agentes da patrulha de fronteira e do ICE [a Imigração e Alfândega dos EUA] no terreno e deixá-los fazer o seu trabalho. precisamos desfinanciar as cidades-santuário de uma vez por todas. Chega de refúgios seguros para imigrantes ilegais. Precisamos ter certeza de que voltaremos à política de 'Permanecer no México' para que ninguém pise em solo americano. E em vez de 'pegar e solte', precisamos ir para 'capturar e deportar'. Essa é a única maneira de impedirmos a entrada de incentivos para esses imigrantes ilegais."



DeSantis disse que “é necessário um muro” para impedir a migração ilegal para os EUA, pois é “um facto físico da vida”, se existir, acrescentando que “não se pode confiar nos políticos para fazerem isto”. Ele também disse, quando questionado se a sua administração permitiria que milhões de migrantes indocumentados permanecessem no país, que o "número de pessoas que serão anistiadas quando eu for presidente é zero", acrescentando que "não podemos fazer uma anistia neste caso". país."







Os dois candidatos falaram sobre ordenar ataques retaliatórios dos EUA dentro do Irã, citando ataques crescentes nas bases dos EUA no Médio Oriente.



"Quando se trata do Irã, o que temos que entender: não haveria [o movimento palestino] Hamas sem o Irã, não haveria Houthis sem o Irã, não haveria [o movimento xiita libanês] Hezbollah sem o Irã. E quando você olha nos ataques que estão acontecendo no Iraque e na Síria, isso é por causa do Irã. Eles estão puxando os cordelinhos das marionetes... Precisamos retirar toda a produção que eles têm que lhes permite realizar esses ataques, " disse Haley no debate quando questionada se ordenaria ataques retaliatórios dos EUA dentro do Irã.



DeSantis, por sua vez, disse que “depois dos ataques contra Israel, qualquer pessoa com meio cérebro sabe que o Irã está por trás disto”, acrescentando que eles “financiam o Hamas, financiam o Hezbollah”, claro, completamente os 23.000 palestinianos mortos até agora.



Apesar de concordarem em imigração e Irã, DeSantis e Haley têm suas diferenças. Eles se chamaram de mentirosos e insultaram o caráter um do outro nos minutos iniciais do debate. DeSantis acusou Haley de estar em dívida com grandes doadores e de mudar de lado em questões conservadoras. Haley, única candidata mulher na corrida republicana, procurou reafirmar sua posição no campo do Partido Republicano como moderada em relação ao aborto.