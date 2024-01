Mortes de migrantes no Rio Grande intensificam tensões entre o Texas e Biden

Depois que o Texas cercou um parque ao longo da fronteira entre os EUA e o México e começou a rejeitar os agentes da Patrulha de Fronteira, o governador republicano Greg Abbott explicou o motivo em uma parada de campanha perto de Houston.



“Não estamos mais permitindo a patrulha de fronteira naquela propriedade”, disse Abbott na sexta-feira, atraindo aplausos dos apoiadores durante uma parada para um legislador estadual concorrendo à reeleição. Ele expressou frustração com os migrantes que entram ilegalmente nos EUA através da cidade fronteiriça de Eagle Pass e com os agentes federais que os carregam em ônibus.



Mais tarde naquela noite, o Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que três migrantes, incluindo duas crianças, morreram afogados perto do parque depois que autoridades do Texas “proibiram fisicamente” a entrada de agentes da Patrulha de Fronteira. As autoridades mexicanas retiraram os corpos, cada um deles vestindo jaquetas, da água do outro lado do Rio Grande.

As mortes no fim de semana aumentaram mais uma vez as tensões entre o Texas e a administração Biden, segundo a Associated Press. Elas também desencadearam uma nova rodada de críticas dos democratas sobre as ações agressivas da Abbott para restringir as travessias ilegais, dizendo que as medidas estão colocando os migrantes em risco. As autoridades dos EUA descreveram os afogamentos como um destaque da necessidade dos agentes da Patrulha de Fronteira terem acesso à área ao redor do Parque Shelby, que o Texas fechou no início desta semana.



A Patrulha da Fronteira deve ter acesso à fronteira para fazer cumprir as nossas leis”, disse o porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernández Hernández, num comunicado no domingo.

Porta-vozes da Abbott encaminharam no sábado as perguntas ao Departamento Militar do Texas, que disse que uma unidade fez buscas no rio após ser informada pela Patrulha de Fronteira por volta das 21h de sexta-feira que os migrantes estavam em perigo. As autoridades do Texas não encontraram ninguém na água, informou o departamento em comunicado.



O parque fica num importante corredor para migrantes que entram ilegalmente vindos do México e está no centro das tentativas agressivas da Abbott para detê-los, conhecida como Operação Lone Star. Os migrantes são periodicamente arrastados para a morte pela corrente do Rio Grande.



Durante o verão, milhares de pessoas cruzaram ilegalmente para os EUA através de Eagle Pass. Os números diminuíram, mas aumentaram novamente em Dezembro, quando milhares de migrantes sobrecarregaram os recursos federais. Mas uma queda acentuada foi observada no início de janeiro, depois que o México intensificou a fiscalização da imigração.



O parque de 50 acres (20 hectares) é propriedade da cidade, mas é usado pelo Departamento de Segurança Pública do estado e pelo Departamento Militar do Texas para patrulhar as passagens de fronteira. No início desta semana, o prefeito de Eagle Pass, Rolando Salinas, questionou por que o estado fechou o parque agora, já que as apreensões diárias na região diminuíram nas últimas semanas. Ele disse que o estado não avisou as autoridades municipais e não ofereceu nenhum cronograma sobre a reabertura do parque.



Fonte: Associated Press.