Texas já enviou mais de 100 mil imigrantes da fronteira para cidades-santuário

O Governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que mais de 100.000 imigrantes foram transportados para cidades-santuário como parte da estratégia de transporte de migrantes do Texas para aliviar as cidades fronteiriças sobrecarregadas.



"Abbott, o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) e a Guarda Nacional do Texas continuam a trabalhar juntos para proteger a fronteira; acabar com o contrabando de drogas, armas e pessoas para o Texas; e prevenir, detectar e interditar atividades criminosas transnacionais entre portos de entrada", disse em comunicado.



Desde o lançamento da Operação Lone Star, o esforço multiagências levou a mais de 495.400 detenções de imigrantes ilegais e a mais de 38.300 detenções criminais, com mais de 34.700 acusações criminais, diz o governo, complementando que, "na luta contra a crise do fentanil, as autoridades do Texas apreenderam mais de 453 milhões de doses letais de fentanil durante esta missão fronteiriça".



O Texas também transportou de ônibus:

Mais de 12.500 migrantes para Washington, D.C. desde abril de 2022

Mais de 37.100 migrantes para a cidade de Nova York desde agosto de 2022

Mais de 30.800 migrantes para Chicago desde agosto de 2022

Mais de 3.400 migrantes para a Filadélfia desde novembro de 2022

Mais de 15.700 migrantes para Denver desde 18 de maio

Mais de 1.500 migrantes para Los Angeles desde 14 de junho



A Operação Lone Star continua a preencher as perigosas lacunas criadas pela recusa da Administração Biden em proteger a fronteira. Cada indivíduo que é detido ou preso e cada grama de droga apreendida teria, de outra forma, chegado às comunidades em todo o Texas e no país devido às políticas de fronteiras abertas do presidente Joe Biden.



No domingo, o governador Abbott abordou em entrevista à Fox News Sunday sobre o processo do prefeito de Nova York, Eric Adams, contra empresas de ônibus que participam da estratégia de transporte de migrantes do Texas. Durante a entrevista, o governador argumentou que o prefeito Adams deveria processar o presidente Biden, que é o verdadeiro culpado da crise migratória de sua cidade.



Esta semana, o Governador Abbott partilhou imagens do progresso feito na construção do próprio muro fronteiriço do Texas – o único estado na história dos EUA a construir o seu próprio muro fronteiriço.