ICE vai equipar agentes e oficiais com câmeras corporais

A U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) vai começar a equipar os agentes com câmeras corporais, parte de uma mudança mais ampla em direção a câmeras e transparência entre as agências componentes do Departamento de Segurança Interna.



As autoridades disseram que uma política atualizada exige câmeras usadas no corpo “em todos os aspectos das atividades de fiscalização do ICE conduzidas pelo pessoal do ICE”, mas excluiu “certas atividades investigativas”.



No entanto, por enquanto, as câmeras não serão entregues a todos os agentes porque a agência disse que “atualmente não tem recursos para fornecer câmeras a todos os agentes da lei do ICE”. “O ICE está trabalhando para garantir os recursos necessários para garantir a plena implementação da nova política”, disseram funcionários da agência.



De acordo com o ICE, os agentes começarão a usar câmeras junto ao corpo durante a maioria das ações de fiscalização, incluindo prisões em liberdade, bem como prisões administrativas e criminais. Os agentes do ICE também são orientados a usar câmeras junto ao corpo ao emitir intimações e executar mandados de busca e apreensão, e quando os agentes respondem a emergências. A agência disse que as câmeras usadas no corpo “não serão usadas com o único propósito de registrar indivíduos envolvidos em atividades da Primeira Emenda”.



Aproximadamente do tamanho de um baralho de cartas, câmeras usadas no corpo são fixadas na frente dos uniformes ou coletes blindados dos policiais e apresentam uma visão de suas ações que é registrada e arquivada. Embora estudos tenham demonstrado que as câmeras cortam as queixas e atenuam o uso da força, as limitações na tecnologia, bem como as grandes diferenças na forma como as agências retêm as imagens e as divulgam ao público, limitaram a sua promessa.



O ICE inclui duas subagências separadas. As Operações de Execução e Remoção são responsáveis por fazer cumprir a lei de imigração dos EUA e têm a tarefa de lidar com as deportações, bem como gerenciar dezenas de centros de detenção espalhados pelos EUA – incluindo quatro no Arizona. A Homeland Security Investigations tem mais de 8.700 funcionários - incluindo 6.000 agentes especiais espalhados por 237 escritórios de campo - e se considera "o principal braço investigativo" do Departamento de Segurança Interna.



O ICE disse que começará a distribuir câmeras aos policiais do ERO e agentes do HSI em “locais selecionados” durante o próximo ano. “Assim que o pessoal for liberado, eles estarão sujeitos à política”, disse o ICE. As autoridades não informaram onde as câmeras seriam instaladas ou quantos agentes ou policiais teriam câmeras nos próximos meses.



Sob o governo Biden, as agências federais expandiram o uso de câmeras usadas no corpo. Há quase três anos, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA começou a distribuir câmeras junto ao corpo de seus próprios funcionários. A CBP anunciou que iria implantar 6.000 câmeras até o final de 2021.



Fonte: TucsonSentinel.