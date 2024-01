Biden e Congresso se aproximam de um acordo bipartidário de imigração

O presidente Joe Biden disse estar esperançoso de que um pacote bipartidário de imigração seja aprovado esta semana no Senado, o que poderia eventualmente desbloquear um impasse sobre a fronteira, mas também seu pedido de financiamento mais amplo para ajudar a Ucrânia.



Falando a um grupo de prefeitos de todo o país na Casa Branca na sexta-feira, 19, Biden disse que está buscando “mudanças massivas” nas regras de imigração dos EUA. O presidente afirmou que está aberto a mudanças radicais nas políticas relacionadas à imigração para que o acordo seja aprovado.



Os republicanos no Congresso bloquearam o pedido de Biden de dezenas de milhares de milhões em nova assistência à Ucrânia, enquanto procuram um endurecimento das novas regras fronteiriças.



“A minha equipe está à mesa há semanas com um grupo bipartidário de senadores para negociar um acordo, incluindo a fronteira, porque acredito que precisamos de mudanças políticas significativas na fronteira, incluindo mudanças no nosso sistema de asilo para garantir que temos autoridades que precisa controlar a fronteira. E estou pronto para agir”, disse Biden aos prefeitos na sexta-feira.



O grupo de prefeitos estava em Washington participando da reunião de inverno da Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos. Na conferência, vários prefeitos do Texas disseram à CNN que estavam frustrados com a constante postura política entre o governo federal e o governador do Texas, Greg Abbott, sobre a questão, que descreveram como uma verdadeira crise humanitária.



Embora a migração proveniente da fronteira sul dos EUA tenha abrandado nas últimas semanas, o número de migrantes no ano passado por vezes sobrecarregou as cidades fronteiriças. O afluxo levou a Abbott a tomar medidas cada vez mais drásticas, incluindo a instalação de arame farpado ao longo da fronteira e a assinatura de uma lei que torna a imigração ilegal um crime estatal, usurpando a típica autoridade federal sobre a aplicação da lei relacionada com a imigração.



Biden se reuniu na quarta-feira, 17, com os principais líderes do Congresso para discutir o impacto no campo de batalha na Ucrânia caso o financiamento dos EUA acabasse.

Tanto Biden como esses líderes pareciam optimistas de que um acordo poderia ser alcançado em breve. O presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, descreveram a reunião como “produtiva”.



Fonte: CNN.