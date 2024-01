Advogado de imigração de NY legalizava clientes sob falsas alegações de violência doméstica

Um advogado de imigração do Bronx enganou o sistema durante anos, fazendo com que clientes alegassem falsamente que foram abusados por seus próprios filhos para acelerar suas propostas de status legal, disseram promotores federais na segunda-feira, 22. As informações são do NY Post.



Kofi Amankwaa e o seu filho Kofi Amankwaa Jr. cobraram dos clientes imigrantes 6.000 dólares por cabeça para explorarem a Lei federal de Violência Contra as Mulheres (Violence Against Women Act), alegando que eram vítimas de violência doméstica, o que aceleraria a candidatura dos migrantes à residência legal nos EUA.



Pai e filho podem pegar até 15 anos de prisão por acusações de conspiração e fraude de imigração. Eles foram indiciados em um tribunal federal na segunda-feira. O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, disse que a equipe de pai e filho “procurou zombar do sistema de imigração dos EUA”.



De acordo com os federais, Amankwaa e o seu filho praticaram a fraude de Setembro de 2016 até Novembro, cobrando aos clientes uma taxa elevada e instruindo-os a solicitar residência para alegar falsamente que foram abusados pelos seus próprios filhos ao abrigo da lei sobre violência contra as mulheres.

Os imigrantes que se inscrevem sob a lei têm permissão para viajar para o exterior com mais liberdade e podem receber status de residência legal acelerado.



Em um dos casos, um imigrante chamado Ricardo Velazquez foi enganado e apresentou uma queixa de que seu próprio filho abusou dele e foi incentivado por Amankwaa a viajar para seu país natal, o México, para ter seu passaporte carimbado ao retornar, afirmou o filho de Valezquez em uma página do gofundme.



Em vez disso, Velázquez foi impedido de regressar aos EUA, apesar de ter vivido em Nova Iorque durante 28 anos.







Por causa da fraude, a maioria dos pedidos adulterados acabou sendo negada “com base em fraude, entre outros motivos”.



À medida que as queixas se acumulavam contra a dupla, a licença de Amankwaa para exercer a advocacia foi suspensa pelo Estado de Nova Iorque e os procuradores federais começaram a montar o seu processo criminal.



Também na segunda-feira, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra o advogado e seu filho – e outros membros da equipe do advogado. O processo exige que o escritório de advocacia pague restituições e danos às vítimas que eles enganaram.