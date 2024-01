Governo Biden admitiu mais de 1 milhão de migrantes nos EUA sob liberdade condicional

Mais de 1 milhão de pessoas foram autorizadas a entrar nos Estados Unidos sob programas da administração Biden com base na política de liberdade condicional de imigração. O Congresso está considerando restringir a medida a pedido de legisladores republicanos, de acordo com dados internos do governo obtidos pela CBS News.

Desde que o presidente Biden assumiu o cargo em 2021, a sua administração tem utilizado a liberdade condicional de imigração numa escala histórica, invocando a lei de décadas para acolher centenas de milhares de estrangeiros que fogem de conflitos armados no Afeganistão e na Ucrânia, ou de crises políticas e econômicas em países como o Haiti e a Venezuela.



Desde 1952, a liberdade condicional habilitou as autoridades federais a receber migrantes que não possuem os vistos normalmente exigidos para entrar nos EUA. A lei permite essas entradas se promoverem uma causa humanitária ou benefício público, mas não dá aos beneficiários status legal permanente . Em vez disso, os migrantes em liberdade condicional no país têm permissão para viver e trabalhar nos EUA por um período de tempo, normalmente um ou dois anos.



A administração Biden argumentou que o uso da liberdade condicional lhe permitiu responder a situações de emergência, como a reconquista do Afeganistão pelo Taleban e a invasão russa da Ucrânia, e reduzir as travessias ilegais na fronteira sul, oferecendo aos possíveis migrantes canais legais para vindo aos EUA, funcionários do governo Biden disseram que agiram unilateralmente, uma vez que o Congresso não expandiu as vias de imigração legal desde 1990.



Mas os líderes republicanos em Washington e em vários estados acusaram a administração Biden de abusar da lei da liberdade condicional, que, segundo eles, se destina a ser usada apenas em casos limitados. Nas últimas semanas, os legisladores do Partido Republicano no Congresso exigiram restrições significativas à liberdade condicional e ao asilo em troca do apoio ao pedido de Biden de fundos para a segurança das fronteiras e ajuda militar estrangeira, incluindo à Ucrânia.



Embora a Casa Branca e um pequeno grupo bipartidário de senadores tenham concordado em decretar limites drásticos ao asilo e às autoridades de expulsão mais amplas como parte de um potencial compromisso político fronteiriço, a mudança da liberdade condicional continua a ser um ponto de discórdia. Ainda assim, ambos os lados indicaram que poderiam chegar a um acordo esta semana.



Fonte: CBS News.