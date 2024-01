Imigração preocupa eleitores mais do que a inflação

A imigração ultrapassou a inflação como o principal problema enfrentado pelos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa Harvard CAPS-Harris divulgada na segunda-feira, 22.

De acordo com a pesquisa, 35% dos eleitores registrados classificam a imigração como a principal preocupação do país, aumentando 7 pontos desde o mês passado.

As preocupações com os aumentos de preços e com a economia não ficaram muito atrás, com 32% citando a inflação como a questão mais premente nos EUA e 25% listando a "economia e o emprego" como uma das principais preocupações.

Porém, as preocupações com a imigração aumentaram desde que a administração Biden relatou um recorde de 276.000 encontros de migrantes ao longo da fronteira sul dos EUA, em dezembro.

A maioria dos eleitores - 68% - disse querer medidas que tornem mais difícil a entrada ilegal no país. Metade dos Democratas - 50% - também concorda com medidas de segurança reforçadas.

Leia a matéria completa no gazetanews.com