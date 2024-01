‘Isso não acabou’, diz Texas após Suprema Corte decidir a favor de Biden na fronteira

A Suprema Corte dos EUA votou a favor do governo Biden ao permitir que os agentes federais da Patrulha de Fronteira removam a barreira de arame farpado instalada em parte da fronteira entre o Texas e o México.



Com a decisão da Suprema Corte, o governo Biden exigiu que o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, desse aos agentes de fronteira federais acesso total a um parque ribeirinho na cidade fronteiriça de Eagle Pass, onde policiais texanos têm prendido migrantes que cruzam para os EUA, de acordo com uma cópia de um carta obtida pela NBC News.

Na carta, enviada na terça-feira, o advogado-chefe do Departamento de Segurança Interna pediu a Paxton que esclarecesse quais partes do Shelby Park de 47 acres permanecem acessíveis ou inacessíveis à Patrulha da Fronteira até sexta-feira, 26.



O Texas disse que a área Shelby Park de Eagle Pass está aberta ao público, mas a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA foi impedida de acessá-la, de acordo com a carta.



O Texas entrou com uma ação no ano passado para impedir o corte dos arames. Um tribunal federal de apelações ordenou em dezembro que os agentes da Patrulha de Fronteira parassem com a prática enquanto o processo judicial decorria, e o Departamento de Justiça apresentou este mês um pedido de emergência, pedindo ao Supremo Tribunal que anulasse essa decisão.



O governador do Texas, Greg Abbott, e seu Departamento de Segurança Pública redobraram na segunda-feira o uso de barreiras erguidas pelo estado.



“Isso não acabou”, escreveu Abbott na segunda-feira no X. “O arame farpado do Texas é um impedimento eficaz para as travessias ilegais que Biden incentiva. Continuarei a defender a autoridade constitucional do Texas para proteger a fronteira e evitar que o administrador Biden destrua a nossa propriedade.”



O Texas “manterá sua postura atual de dissuadir travessias ilegais de fronteira, utilizando medidas eficazes de segurança de fronteira”, escreveu o porta-voz do Departamento de Segurança Pública, tenente Chris Olivarez, na segunda-feira na plataforma, alegando: “O Texas é o único estado que usa todas as estratégias e recursos para proteger sua soberania, combater a atividade criminosa e desencorajar a imigração ilegal.”