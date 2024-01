Golpes relacionados à imigração aumentam nos EUA; saiba evitar

As fraudes de imigração nos Estados Unidos não são novidade, mas defensores e especialistas alertam que estão aumentando substancialmente à medida que o sistema local de abrigos de emergência se enche de migrantes e também de requerentes de asilo.

Em alguns casos, as vítimas podem ser cobradas até dezenas de milhares de dólares por serviços que são efetivamente inúteis, prestados por indivíduos que não são advogados de imigração licenciados. Ou até são, mas não agem da forma correta durante o processo.

As vítimas da prática não autorizada da lei de imigração não só enfrentam o esgotamento dos recursos financeiros, mas também perdas emocionais, incluindo esperanças frustradas de obter estatuto legal e possivelmente serem deportadas do país.

Advogada de imigração na Flórida há quase 30 anos, Ingrid Domingues McConville destaca os principais pontos que as pessoas devem se ater para evitar golpes de advogados de imigração falsos:

- Verifique as Credenciais de um Advogado Licenciado: Certifique-se de que o advogado está licenciado para praticar direito de imigração nos Estados Unidos e no estado em que você se encontra.

- Não contrate uma "consultoria": Apenas um advogado de imigração licenciado nos EUA e no estado em que você se encontra, está habilitado a fornecer aconselhamento jurídico válido, fazer uma avaliação adequada do perfil da pessoa e determinar qual é o melhor caminho legal a ser seguido. Um "consultor" não tem a capacidade profissional de fazer essa avaliação e por lei é proibido de oferecer conselhos legais.

- Exija Comunicação Direta com o Advogado: Certifique-se de que você terá a oportunidade de falar diretamente com o advogado e não apenas com um representante.